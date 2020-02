Wann erleidet man einen Leistenbruch?

Hemer. Marion Bukelo, Fachärztin für Viszeralchirurgie und Funktionsoberärztin, hält am Mittwoch, 4. März, um 18 Uhr einen Vortrag in der Paracelsus-Klinik zum Thema „Schaden Arbeit und Sport meiner Bauchdecke?“. Unterstützt wird sie dabei von der Physiotherapeutin Mareike Peters, die im Rehazentrum Hemer tätig ist.

Häufig fragen Patienten, ob bestimmte Sportarten schädlich für die Bauchdecke sind oder ob ein Bauchdeckenbruch durch bestimmte Belastung entstanden ist. Bei einem Leistenbruch, auch Hernie genannt, bricht die vordere Bauchwand an einer Schwachstelle in der Leistengegend. Durch einen Riss oder die Vergrößerung einer natürlichen Lücke in der Bauchdecke können Gewebe und sogar Organe, wie Dünndarm oder Dickdarm, aus der Bauchhöhle austreten. Dieser so genannte Leistenbruch kann für die Patienten sehr gefährlich werden.

Auch Sportler können Leistenbruch erleiden

Einen Leistenbruch bekommen nicht nur ältere oder untrainierte Menschen, auch Sportler können einen Bruch erleiden. Denn Sportarten, die die Bauchwandmuskulatur stark beanspruchen, führen zu einer konstanten Überstrapazierung.

In ihrem Vortrag erklärt die Fachärztin für Viszeralchirurgie, wann Schmerzen in der Leiste gefährlich sind, warum ein Bruch nicht von allein heilt und welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Referentin beantwortet gerne Fragen aus dem Publikum. Der Eintritt ist frei.