Wandel zwischen Abriss, Neubau und abgeholzten Wäldern

Hemer Der Rat beschließt den Neubau des Hallenbades und Haus Bollweg wird abgerissen. Platz für den Bau gibt es auf vielen Flächen.

Die entscheidenden Weichen für den Hallenbadneubau werden gestellt. Aus der ursprünglichen „Sparversion“ des Hallenbades wird nun doch ein attraktives Sportbad mit Sprungbereich und einem separaten Wassergewöhnungsbecken für Kleinkinder. Der Rat stimmt am 18. Februar einstimmig für die Ausstattung mit Sprungturm. GAH und FDP lehnen Mehrausgaben für den Eltern-Kind-Bereich aber ab. Auf dem ehemaligen Bahnhofgelände soll für rund zwölf Millionen Euro die größte Baumaßnahme seit der Landesgartenschau umgesetzt werden.

Der Denkmalschutz des Hauses Bollweg am Marktplatz war das große Streitthema 2019. Im März 2020 rollen die Abrissbagger an und ebnen das historische Gebäude neben der Stadtbücherei. Pläne für die Neubebauung mit einem Wohn- und Geschäftshaus werden im Dezember präsentiert. Die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplanes beginnt. Beschlossen wird im Februar der neue Bebauungsplan Duloh, der im ersten Bauabschnitt Platz für 22 Einfamilienhäuser bieten soll. Der erste Spatenstich für die Erschließung erfolgt im September.

Voran geht es auch mit dem Quartiersplatz in der Geitbecke. Zusammen mit den Bürgern ist eine Spielfläche für alle Generationen entwickelt worden. Im September erfolgt der erste Spatenstich im Neubaugebiet. Rund 330.000 Euro investiert die Stadt in ein „Vorzeigeprojekt“. Die neue Fläche in der Geitbecke soll zum Vorbild für Generationenparks in jedem Hemeraner Stadtteil werden.

Eine andere Baustelle in der Geitbecke sorgt dagegen für Verärgerung. Durch die Vollsperrung der Landesstraße wird ein ganzer Ortsteil für sechs Wochen von der Innenstadt abgeschnitten. Unweit davon entfernt sorgt die Schulwegsicherung auf dem Stübecker Weg für Diskussionen.

Die Planungen für sieben Windräder im Balver Wald gehen weiter. Im März erreicht die Crowdfunding-Kampagne durch Kleinstanleger das Ziel von 200.000 Euro. Nun wird ein naturschutzfachliches Gutachten erstellt. Der Entwurf für den Regionalplan bestätigt im Dezember Flächen im Balver Wald als Bereiche für Windkraftanlagen.

Platz für den Bau gibt es aktuell reichlich, denn die heimischen Fichtenwälder sind großflächig abgeholzt. Nicht nur der Borkenkäfer schädigt die heimischen Wälder, auch der Klimawandel und die damit verbundene Trockenheit der vergangenen zwei Jahre machen den Beständen zu schaffen. Es trifft nicht mehr nur die Fichten. Buchen, Eschen, Birken und Eichen leiden gleichermaßen. Vor rund 20 Jahren waren noch rund 850 Hektar von der rund 1700 großen Waldfläche, die von den Privatwaldbesitzern der Forstbetriebsgemeinschaft Unteres Hönnetal bewirtschaftet wird, voll mit Fichten. Aufgrund der Wetterbedingungen haben diese aber keinen Bestand mehr. In diesem Jahr wurde noch eine 350 Hektar große Fläche geräumt.

Zwei markante Ansichten verschwinden aus der Innenstadt – die eine nur vorübergehend, die andere dauerhaft. Nach 23 Jahren muss das Stadttor – ein Kunstwerk von Udo Unterieser – demontiert werden, weil es marode war. Der Zahn der Zeit nagt auch am Laternenturm der Türmchenvilla. Mit einem Kran wird der Turm aus dem Jahre 1899 demontiert. Nach der Restauration soll er im Frühjahr 2021 wieder die Fabrikantenvilla schmücken. Saniert wird auch das Dach des Felsenmeer-Museums. Im Oktober beginnen die Bauarbeiten. Die Stadt investiert mit Hilfe des Landes NRW 740.000 Euro. Ein Fahrstuhl wird die Jugenstil-Villa zukünftig barrierefrei machen.