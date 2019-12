Hemer. Das erste vorweihnachtliche Rudelsingen lockte weniger Hobbysänger als erwartet in den Sauerlandpark.

Von der stillen Nacht bis zum Luxuslärm-Hit

Das Rudelsingen ist 2019 im Sauerlandpark zu einem Publikumsmagneten mit ausverkauften Mitsingabenden geworden. Wenn zu den bislang 400 Sängerinnen auch noch die Fans der einstigen Luxuslärm- Frontfrau Jini Meyer kommen, hätte das Alte Casino aus allen Nähten platzen müssen. Das hatte auch der Sauerlandpark gehofft und das erste vorweihnachtliche Rudelsingen mit Stargast Jini noch eine Nummer größer für das Grohe-Forum geplant, zumal sich die Singfreudigkeit auch bei Deutschlands größtem Weihnachtssingen mit 65.000 Fans im Dortmunder Stadion zeigt. Am Samstag ging es in Hemer aber zurück ins Alte Casino, denn statt der erwarteten Massen kamen nur rund 270 Hobbysängerinnen und -sänger.

Ungewohnter Terminfür Rudelsing-Fans

Das mag am für Rudelsing-Fans ungewohnten Samstagabendtermin, am vollen Terminkalender im Advent oder auch auch an der angekündigten Größe des Grohe-Forums gelegen haben, denn die Hobbysängerinnen – Männer machen sich stets rar – schätzen die schöne Atmosphäre des Alten Casinos und natürlich Hannes Weyland als Moderator.

Vorweihnachtliches Rudelsingen im Alten Casino mit Jini Meyer Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Der Musiker und erfahrene Vorsänger hatte es mit seiner Stimme alles andere als schwer, die Menge unterstützt von Nico Kozuschek am Keyboard in Stimmung zu bringen. „Wie viel Weihnachten darf es sein?“, war wohl die schwierigste und im Publikum umstrittene Frage des Abends. Weyland versuchte eine bunte Mischung aus Mitsing-Klassikern wie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey oder „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze sowie Weihnachtsliedern wie „Jingle Bells“ oder „Rudolph the red-nosed reindeer“. Die dabei abrupten Stimmungswechsel von der weißen Weihnacht mit dem ersten Schneetanz des Publikums zu den Toten Hosen waren aber nicht nach jedermanns Geschmack.

Kurzes Gastspielvon Jini Meyer

Ohnehin war das vorweihnachtliche Rudelsingen etwas anders als die bisherigen Auflagen, denn zu den mittlerweile erfahrenen Hobbysängerinnen kamen Jini-Fans, die vor allem auf den Auftritt ihrer Sängerin warteten. Sie kamen erst vor der zweiten Pause auf ihre Kosten, als Jini mit „Rolling in the deep“ rockigere Töne anstimmte. Mit einem krassen Wechsel ging es auch in den Advent: Auf „Stille Nacht“ folgte der Luxuslärm-Hit „Tausend Kilometer bis zum Meer“.

Gesungen wurde am Samstag auch für den guten Zweck. Der Sauerlandpark spendet von jeder verkauften Eintrittskarte zwei Euro an karitative Einrichtungen. Ein Euro fließt an die „Aktion Lichtblicke“ der NRW-Lokalradios, ein weiterer Euro an den Verein „Iss mit!“.