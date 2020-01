Hemer. Der Skatclub ehrt die erfolgreichen Spieler und bestätigt sein Vorstandsteam. Neue Skatspieler sind herzlich willkommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volker Schröder sichert sich die Meisterschaft der Asse

Die Spielkarten blieben zum Jahresbeginn bei den Hemeraner Assen im Schrank, stattdessen kamen die Mitglieder des Skatclubs in der Vereinsgaststätte Peters zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen. Björn Bartels, der erste Vorsitzende, konnte dazu zahlreiche Clubmitglieder begrüßen. Nach der Eröffnung der Versammlung folgte sogleich mit den Ehrungen des Vorjahres ein wichtiger Tagesordnungspunkt.

Der Titel Vereinsmeister ging zum wiederholten Male an Volker Schröder, der Wolfgang Müller und Hans Kinze auf die Plätze zwei und drei verwies. Auch beim Pokalmeister gewann ein altbekanntes Gesicht. Erneut sicherte sich Werner Knaup, gefolgt von Wolfgang Müller und Achim Raschick den Titel. Für die meist gespielten Serien wurden Werner Knaup und Ruth Ueberfeld (jeweils 77 Serien) sowie Johann Fischer (76 Serien) ausgezeichnet.

Treffen jeden Donnerstagin der Gaststätte Peters

Geführt werden die Hemeraner Asse von einem altbewährten Team. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung standen die Wahlen der ersten Vorstandsgarnitur an. Dem Vorsitzenden Björn Bartels wurde erneut das Vertrauen ausgesprochen. Auch Kassiererin Ruth Ueberfeld bleibt dem Verein weiter erhalten. Karin Roth wurde zur ersten Schriftführerin gewählt. Werner Knaup bekleidet weiterhin den Posten des ersten Spielleiters, während Volker Schröder weiterhin erster Ligaspielleiter bleibt. Andrea Bartels und Heidi Lorenz wurden zu neuen Listenprüferinnen bestimmt und in Karl-Heinz Klose und Hans Zmuda fand die Versammlung zwei neue Kassenprüfer.

Derzeit haben die Hemeraner Asse 29 Skatspieler. In diesem Jahr konnte mit Hans Becker ein neues Mitglied aufgenommen werden. Natürlich würden sich die Hemeraner Asse auch zukünftig über neue Mitspieler freuen. Jeder oder jede, die Freude am Skatspielen hat, ist gerne gesehen. Interessierte sind jeden Donnerstag um 19 Uhr in der Gaststätte Peters willkommen.

Neben dem wöchentlichen Skatspiel wird auch die Geselligkeit und die Freundschaft zu anderen Skatclubs großgeschrieben. Schon lange verbindet die Hemeraner eine Freundschaft mit den Norderneyer Buben. Zum Besuch auf die Insel geht es in diesem Jahr vom 13. bis 15. November.