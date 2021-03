Virtuelle TSV-Sitzung

Ihmert. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann der TSV Ihmert seine ordentliche Mitgliederversammlung in diesem Frühjahr nicht im üblichen Rahmen als Präsenz-Veranstaltung in der Gemeindehalle durchführen. Die Versammlung soll sobald dies möglich ist, nachgeholt werden. Eine außerordentliche Sitzung ist aber kurzfristig notwendig.

Die Fußball-Abteilung des TSV Ihmert hat beschlossen, zu Beginn der neuen Saison im Sommer diesen Jahres mit den Fußballern des FC Eintracht Ihmert/Bredenbruch einen neuen Fußballverein zu gründen. „Die Fußballer wollen ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam weiter erfolgreich in Ihmert Fußball spielen zu können. Nach unserer Satzung ist ausschließlich die Mitgliederversammlung zuständig für die Gründung, Schließung und den Austritt von Abteilungen“, so der TSV. Der Vorstand hat deshalb beschlossen, zu diesem Punkt eine außerordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen, weil die Fußballer die erforderlichen Schritte kurzfristig einleiten müssen, damit der neue Fußballverein zu Beginn der neuen Saison starten kann.

Eine Präsenz-Veranstaltung ist aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Die virtuelle Mitgliederversammlung findet am 12. März um 19.30 Uhr statt. Vereinsmitglieder können sich bis zum 11. März zur Videokonferenz anmelden, per Email an geschaeftsleitung@tsv-ihmert.de oder per WhatsApp 0160 97653471. Die Teilnehmer erhalten dann zeitnah per Email einen Link, mit dem sie an der digitalen außerordentlichen Mitgliederversammlung teilnehmen können.