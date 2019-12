Bürgermeister Michael Heilmann grüßt die Hemeraner zum Weihnachtsfest.

Vielen Menschen liegt die Stadt Hemer am Herzen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,es geht auf Weihnachten zu, ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir in Hemer haben vor allem viel in unsere Stadt investiert.

Nahezu zehn Millionen Euro sind in diesem Jahr in Schulen, Straßen, Kindergärten und Feuerwehr investiert worden, um nur einige Bereiche zu nennen. In Erinnerung bleiben besonders „Klatsch, das Familienfest“ bei herrlichem Sonnenschein am Muttertag und auch die Großveranstaltungen mit Revolverheld und PUR, den Hemeraner Sicherheitstagen oder dem Fantastischen Tag mit dem Elefanten im Sauerlandpark.

Dem ehrwürdigen und stadtbildprägenden Alten Amtshaus haben wir wieder Leben eingehaucht und es im Oktober als Begegnungszentrum für Jung und Alt eröffnet, gleiches gilt für die Räumlichkeiten der Jugendfeuerwehr an der Kuhbornstraße. Die Jugendfeuerwehr, die mir sehr am Herzen liegt, hat in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag gefeiert, genauso wie die städtische Kindertageseinrichtung Haus Kunterbunt.

All das konnten und können wir nur leisten, weil in Hemer ein starkes Gefühl des Zusammenhalts existiert, wo viele Menschen aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, den Vereinen und bemerkenswert viele ehrenamtlich Tätige sich für eine Sache mit ganzem Herzen einsetzen. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle Danke sagen. Sie machen unsere Heimatstadt zu einer liebens- und lebenswerten Stadt. Es erfüllt einen Bürgermeister auch mit Stolz, von so vielen Menschen zu wissen, denen unsere Stadt Hemer derart engagiert am Herzen liegt.

Hier wie überall gilt der Satz vom ehemaligen Kölner Kardinal Joachim Meisner: „Wer sich nicht bewegt, der bewegt auch nichts.“ Darum freue ich mich auch jetzt schon auf das kommende Jahr, in dem wir weiterhin kräftig investieren, unter anderem gehen wir mit unserem Hallenbadneubau die nächsten Schritte, werden weiterhin kräftig in Schulen und Straßen investieren, und wir werden auch das zehnjährige Jubiläum der Landesgartenschau 2010 gemeinsam mit Ihnen gebührend feiern.

Im kommenden Jahr werden wieder viele Veränderungen und Herausforderungen auf jeden von uns zukommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie über die Feiertage die Kraft sammeln, um diese Ereignisse gemeinsam mit Verwandten, Freunden, Nachbarn oder Kollegen genießen oder meistern zu können.

Für das neue Jahr wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern alles Gute, vor allem Zufriedenheit und Gesundheit. Zuvor Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten und einen fröhlichen Silvesterabend.

Ihr

Michael Heilmann

Bürgermeister