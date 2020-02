Viele Emotionen vor dem großen Schritt

Der Kindergarten in Landhausen und Doris Fessen – das gehört zusammen. War es früher noch der DRK-Kindergarten, den die heute 63-Jährige unter ihren Fittichen hatte, ist es heute im selben Domizil die städtische Kindertagesstätte „Räuberbande“. Jetzt aber kommt auf den Kindergarten und auch auf Doris Fessen eine Veränderung zu, denn die Erzieherin geht in den Ruhestand. „Ich habe 45 Berufsjahre voll, jetzt reicht es für mich“, so die Kindergartenchefin, die in diesen letzten Arbeitstagen natürlich nah am Wasser gebaut hat. Aber die Vorfreude auf eine Zeit ohne diese immens große Verantwortung ist dennoch groß.

Die ersten Kisten sindbereits gepackt

Doris Fessen hat in den vergangenen Wochen angefangen, die ersten Kisten zu packen, denn am 5. März ist ihr letzter Arbeitstag. „Jedes Ende bedeutet auch einen neuen Anfang“, sagt sie und freut sich auf alles, was ihr Ruhestand für sie bereithält – vor allem mehr Zeit für die Dinge, die über vier Jahrzehnte lang zu kurz gekommen sind.

Die Mutter zweier erwachsener Kinder hat in der Fachschule für Sonderpädagogik gelernt und ihr Anerkennungsjahr im katholischen Kindergarten Beckum absolviert. Als das Deutsche Rote Kreuz im Jahr 1976 den Kindergarten am Birkenweg eröffnete, begann sie dort ihren Dienst – und blieb. Viele Jahre arbeitete sie direkt mit den Kindern in der Gruppe, 2002 wurde sie Kindergarten-Chefin.

Viele neueAufgaben

Immer wenn sich etwas in den Kindergartenstrukturen änderte – vor allem auch durch Vorgaben des Gesetzgebers –- bedeutete dies für Doris Fessen und ihr Team neue Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Es sei in den vielen Jahren nicht einfacher geworden, eher im Gegenteil, sagte sei. Dennoch sei sie immer mit ganzem Herzen dabei gewesen. Den klassischen Job der früheren Kindergärtnerin – den gibt es schon lange nicht mehr. Ihre Position beschreibt die 63-Jährige heute so: „Leitung mit Management-Job und pädagogischem Hintergrund.“

In 45 Dienstjahren hat Doris Fessen viel Positives erlebt, aber es gab auch Zeiten, in denen sie nicht nur Nerven wie Drahtseile haben musste, sondern zudem besonderes Handlungs- und Entscheidungsgeschick. Im Sommer 2004 wurde der Hort des DRK-Kindergartens trotzt großer Proteste geschlossen. Drei Jahre später kam es für das Kindergarten-Team knüppeldicke. Das DRK meldete Insolvenz an und musste den Kindergarten aufgeben. „Das war eine ganz schlimme Zeit, die hat uns viel Kraft gekostet“, so Doris Fessen. Zum 1. Mai 2007 übernahm die Stadt Hemer die Trägerschaft, seitdem trägt sie Einrichtung den Namen „Räuberbande“.

TraumberufErzieherin

Früher wie heute ist der Beruf des Erziehers oder der Erzieherin für die Hemeranerin ein Traumberuf. „Die Kinder geben einem ganz viel zurück“, sagt Doris Fessen, „man hat die Freiheit, kreativ zu arbeiten und jeder Tag ist anders, aber natürlich auch anstrengend!“ Man müsse für die Arbeit mit den Jungen und Mädchen geboren sein, betont die 63-Jährige, es sei nicht nur Empathie, sondern Berufung. Viele junge Menschen würden begeistert in ihr Praktikum starten und schon nach kurzer Zeit merken, dass dieser Beruf doch nichts für sei. Das Vorurteil „Die spielen doch den ganzen Tag mit den Kindern“ höre man in der heutigen Zeit hin und wieder auch noch.

Sie sei dankbar für die tollen Jahre mit den Kindern und ihrem Team, und zudem glücklich darüber, dass sich während ihrer Zeit als Kindergartenleiterin nie ein Kind ernsthaft verletzt habe. „Die Verantwortung, die man da hat, ist schon sehr groß!“

Wenn sie am 5. März nach ihrem letzten Arbeitstag nach Hause geht, werden im Hause Fessen erstmal die Koffer gepackt. Hamburg ist das erste Ziel, das Doris Fessen mit ihrem Ehemann Wilfried ansteuert. Des weiteren haben sich die beiden ein Wohnmobil angeschafft, um viel zu reisen. Es dauert noch einige Monate, bis beide im Ruhestand sind, aber dann werden die Urlaubstouren ohne Zeitstress starten – gerne noch mal durch Norwegen bis zum Nordkap.

Einladung zurWeihnachtsaufführung

Radfahren, der Garten und ganz in Ruhe mal ein Buch lesen sind weitere Dinge, die jetzt in den Vordergrund rücken können. Ob die langjährige Kindergartenleiterin aber ihre „Räuberbande“ vermissen wird? „Das ganz bestimmt“, antwortet Doris Fessen und sagt freudig: „Aber ich habe ja schon eine Einladung für die Weihnachtsaufführung.“ Und die kann sie sich dann ganz entspannt ansehen.