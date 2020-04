Videogottesdienste der Kirchengemeinde

Hemer. Auch die evangelische Kirche bietet nun Internet-Gottesdienstübertragungen an. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hemer wird auf ihre Homepage (www.kirche-hemer.de) zum Palmsonntag am 5. April, zu Karfreitag am 11. April und zum Ostersonntag, 13. April, jeweils den Link zu einem kleinen Videogottesdienst stellen. Die Gottesdienste wurden in der Christuskirche bzw. in der Kreuzkirche aufgenommen, um die Verbundenheit im Glauben zu zeigen, die bleibt, obwohl man sich in diesen Tagen nicht persönlich begegnen kann.