Video-Andacht statt Gottesdienst

Hemer. Weil zurzeit in der Kreuzkirche keine Gottesdienste stattfinden können, lädt die evangelische Kirchengemeinde ab Sonntag, 7. März, bis auf weiteres zu einer Andacht per Zoom-Videokonferenz ein. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Zur Begrüßung und zum vorherigen Austausch besteht die Einwahlmöglichkeit bereits ab 10.40 Uhr. Alle Interessierten können sich wegen der jeweiligen Einwahldaten an das Gemeindeamt wenden oder an Pfarrer Bartelheimer über bartelheimer@kirche-hemer.de. Die Andachten werden jeweils 30 bis 35 Minuten dauern und bieten auch die Möglichkeit, sich mit Gedanken zum Bibeltext oder beim Gebet einzubringen.