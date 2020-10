Hemer. Einen Kurs zum Thema „Fake News“ bietet die VHS am Sonntag, 1. November, von 13 bis 17.15 Uhr in den Räumen am Sauerlandpark an. Die VHS schreibt: „Wer kennt sie nicht, die Notlüge? Und wer lässt sich nicht gerne augenzwinkernd auf Flunkereien ein? Aber was ist, wenn Fake News zum Grundprinzip erhoben werden und das einzig Gültige nur noch die Lügengeschichten selbst sind?“

Anmeldungen unter der Kursnummer 202-1504 erfolgen unter 02373/947130 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de.