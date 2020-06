Verstärkung für die internistische Abteilung

Hemer. Facharzt Richard Ukiri hat vor kurzem seinen Dienst in der Paracelsus-Klinik in Hemer angetreten.

Das Team der internistischen Abteilung hat Verstärkung bekommen. Richard Ukiri, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, hat seinen Dienst in der Paracelsus-Klinik Hemer angetreten. Ukiri absolvierte laut einer Mitteilung der Klinik sein Studium in Nigeria und ist seit 2001 in Deutschland in der Inneren Medizin tätig. Im Jahr 2007 erhielt er seine Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin und 2016 seine Auszeichnung als Facharzt für Kardiologie. Zuletzt war er als Oberarzt im Klinikum Eisenberg tätig. Durch seine langjährige klinische Erfahrung und fachliche Weiterbildung hat er weitreichende Kenntnisse in der klassischen Kardiologie. Chefarzt Dr. Ulrich Müller freut sich über die Verstärkung in seinem Team: „Als langjähriger Oberarzt der Kardiologie bringt der Kollege Ukiri eine weitreichende Erfahrung bei der Behandlung von Herz- und Gefäßkrankheiten mit“. Besondere Expertise hat Richard Ukiri auf dem Gebiet der Herzkatheteruntersuchungen, der interventionellen Kardiologie und der Implantation von Herzschrittmachern.