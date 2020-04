Verschiebung des Festes ist keine Alternative

Hemer. Der BSV Deilinghofen sagt sein Schützenfest Anfang August ab. Die Westiger Schützen entscheiden im Mai.

Jetzt ist es offiziell: Deilinghofen wird in diesem Jahr auf sein Schützenfest und viele weitere Veranstaltungen verzichten müssen. Der BSV Deilinghofen hat das größte Hemeraner Schützenfest abgesagt. „Mit Abschluss des Jubiläumsjahrs 2019 im vergangenen Dezember hätte bestimmt niemand gedacht, dass es in diesem Jahr kein Schützenfest des BSV Deilinghofen geben würde. Mit Rückblick auf das vergangene Jahr stimmt uns als geschäftsführendem Vorstand dies natürlich sehr, sehr traurig. Viele Vorbereitungen wurden schon geleistet, Verträge geschlossen und die Vorfreude auf ein tolles Schützenfest und eine veranstaltungsreiche Schützensaison war schon groß“, teilt Vereinssprecherin Monika Isenberg mit.

Auch schlankere Versionkommt nicht in Frage

Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Erlasse und Verordnungen, aber auch die soziale Verantwortung in dieser Situation hätten den BSV gezwungen, diesen schweren Schritt zur Absage des Schützenfestes vom 1. bis 3. August zu gehen. Eine Verschiebung vom traditionelle Termin Anfang August auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Alternative, wisse doch keiner, was nach dem 31. August kommen werde, so der Schützenverein. „Auch eine schlankere Version des Schützenfestes kommt für uns nicht in Frage, wir möchten unserer derzeitigen und auch der zukünftigen Majestät jeweils ein angemessenes Königsjahr bieten und dazu gehört eben auch ein dreitägiges Schützenfest mit allem was dazu gehört“, so Monika Isenberg.

Regentschaft desKönigspaares verlängert

Da es angesichts dieser außergewöhnlichen Lage auch kein Vogelschießen um die neue Königswürde geben kann, hat sich das amtierende Königspaar Bodo I. und Korinna I. bereit erklärt, weitere zwölf Monat den Verein zu regieren. „Uns als Verantwortlichen im BSV Deilinghofen ist aber auch bewusst, dass diese besondere Situation auch besondere Maßnahmen erfordert. Auch wir wollen deshalb unseren Beitrag dazu leisten, damit die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt wird und wir bald wieder gemeinsam feiern können“, schreibt der BSV.

Neben dem Schützenfest werden auch das Kinder- und Jugendschützenfest am 20. Juni, die Bierprobe am 27. Juli und der Königsball am 7. November entfallen. Für die internen Veranstaltungen wie Schießabende, Kompaniefeiern, Vermietungen oder Versammlungen im BSV Deilinghofen gilt weiterhin die Allgemeinverfügung der Stadt Hemer, durch die Veranstaltungen und Versammlungen bis einschließlich 3. Mai nicht stattfinden dürfen. „Wie es danach aussieht, kann hier und heute leider noch nicht gesagt werden, da müssen wir die weiteren Entwicklungen abwarten. In der Hoffnung, dass dann alle am Schützenfest Beteiligten (Schützen, Gastvereine, Veltins-Brauerei, Festwirt, Getränkelieferant, Musiker, Schausteller, Imbissbetreiber, Sicherheitsdienst, Gastronomen) diese Krisenzeit unbeschadet überstehen und wir sie vor allem gesund im nächsten Jahr wiedersehen, verbleibt der Vorstand frei nach Paulchen Panther: … heute ist nicht alle Tage, der BSV Deilinghofen kommt wieder, keine Frage!“, heißt es in der Pressemitteilung.

Veranstaltungsgrößenoch nicht festgelegt

Damit schließt sich der BSV Deilinghofen den Entscheidungen der Nachbarvereine an. Der BSV Hemer, der IBSV, der BSV Kesbern und der BSV Evingsen haben ihre Schützenfeste bereits abgesagt, unabhängig von der Festlegung, wie eine Großveranstaltung definiert wird. Ob das Verbot bis Ende August für Veranstaltungen ab 1000 Besuchern oder ab 5000 gilt, sorgt in den Kommunen für Unsicherheit. „Derzeit wird in dieser Frage eine bundeseinheitliche Regelung angestrebt“, sagt Matthias Gebler, Sprecher des NRW-Innenministeriums.

Der BSV Westig liegt mit seinem Schützenfest Anfang September noch außerhalb des Verbotszeitraumes. Anfang Mai will der Vorstand entscheiden, ob gefeiert werden kann und wie es überhaupt weiter geht. Der Königsball wurde bereits abgesagt. „Was kann man machen, was ist vertretbar?“, fragt nicht nur BSV-Vorsitzender Oliver Hennemann.