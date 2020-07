Vernehmung des Opfers bisher erfolglos

Hemer. Der am Sonntag durch einen Stich verletzte 20-Jährige ist nun vernommen worden, teilt die Staatsanwaltschaft Hagen mit. Allerdings konnten dabei weder Tatverdächtige noch der Tathergang ermittelt werden. Zeugen hatten der Polizei am Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Straße Am Iserbach geschildert. In der Nacht zu Montag wurde der junge Mann niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 02373/9099-0 entgegen.