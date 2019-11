Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrsinsel beim Ausweichen beschädigt

Hemer.Einen Unfall, der sich am Samstag um 7.30 Uhr an der Nikolai-Gubarew-Straße ereignete, meldet die Polizei. Eine 63-jährige Hemeranerin befuhr mit ihrem Auto die Nikolai-Gubarew-Straße in Fahrtrichtung Dürerstraße. Als eine Katze oder ein Fuchs vor ihr die Straße überquerte, wich die Hemeranerin aus und überfuhr eine bepflanzte Verkehrsinsel am rechten Fahrbahnrand. Die Bepflanzung wurde zerstört, am Auto der Hemeranerin entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt 6000 Euro.