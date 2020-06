Verbotenes Feuerwerk an der Altenaer Straße

Hemer. Ein unbekannter Knallkörper hat in der Nacht zum Sonntag für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Anrufer meldeten laut Angaben der Polizei kurz nach 2 Uhr nachts eine „Explosion“ in Verbindung mit einer Rauchentwicklung an der Altenaer Straße/Ecke Schulstraße. Die Einsatzkräfte fanden schließlich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Reste eines unbekannten pyrotechnischen Gegenstands. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/90990 an.