Hemer. Ein Hauch Las Vegas zog am vergangenen Samstag in das Jugendzentrum ein. Der Stadtjugendring hatte zur Dankeschönfeier eingeladen.

Vegas-Flair durchzieht das Jugendzentrum

Glitzer und Glamour, Spieltische und viele Gäste im feinen Zwirn: In das Jugendzentrum kehrte am Samstagabend ein Hauch von Las Vegas ein, es lag Spannung in der Luft. Der Stadtjugendring hatte zur Ehrenamtsparty eingeladen, die in diesem Jahr der CVJM Hemer ausrichtete. Über 70 Gäste waren der Einladung gefolgt und freuten sich, dass die Veranstaltung dieses Jahr unter dem Motto „Casino“ stand.

Bewusste Entscheidung für ein Motto

Die Ehrenamtsparty findet jedes Jahr statt, aber bei den letzten Partys waren es zum einen immer weniger Besucher, zum anderen war die Stimmung war gut, aber nichts besonderes mehr. Die Gäste saßen meist innerhalb der eigenen Vereine zusammen. „Das wollten wir ändern und haben uns deshalb für dieses Motto entschieden“, sagte Dirk Rus vom CVJM Hemer. Wie auch im amerikanischen Las Vegas gab es auch im heimischen „Casino“ viele Spieltische, an denen die Gäste zocken konnten. Es gab nicht nur das klassische Roulette, sondern auch noch andere Varianten davon. Dazu kamen Spiele wie „Rate-Fix“, „Gruselino“ oder „17 +4“, die viel Spaß bereiteten. Die Vereine wurden bunt gemischt, so dass man auch untereinander in Kontakt war und es zu einem Austausch der Gäste kam.

Ehrenamt als sinnvolleFreizeitbeschäftigung

Diese jährlich stattfindende Party ist ein Dankeschön an all die ehrenamtlichen, die sich in den Hemeraner Vereinen engagieren. Darunter sind durchaus viele junge Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise für andere engagieren. Zum einen haben sie bereits Vorstandsposten übernommen, andererseits leiten sie Gruppen, arbeiten mit Kindern zusammen und sorgen so dafür, dass sie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben. Viele sind seit einigen Jahren dabei und können sich das gar nicht anders vorstellen.

Die Ehrenamtsparty konnte in diesem Jahr in diesem großen Stil stattfinden, weil sich die politischen Parteien alle spendabel gezeigt und das Budget ordentlich erhöht haben. So gab es verschiedene Sonderpreise für Einzelne, die zum Beispiel am besten gekleidet waren – ins Casino geht man üblicherweise im feinen Dress – oder auch für diejenigen, die sich durch ihre Arbeit im vergangenen Jahr besonders hervorgetan haben – was aber nicht das Engagement allgemein herabsetzen sollte. Jeder, der sich ehrenamtlich einsetzt, verdient großen Respekt.

Keiner geht ohne ein Dankeschön

Die Besucher konnten darüber abstimmen. Dirk Rus war es aber auch wichtig, dass am Abend keiner der Gäste ohne ein Dankeschön nach Hause geht. „Für alle konnten wir einen Hemer-Gutschein besorgen, der ja in verschiedenen Geschäften einzulösen ist“, sagte er und strahlte beim Blick durch das Jugendzentrum über das ganze Gesicht. Die Überlegungen des Vereins sind aufgegangen. Nicht nur die Organisatoren, sondern auch die Gäste waren glücklich und verbrachten schöne Stunden zusammen, bei denen einige neue Kontakte knüpften konnten und man sich künftig nicht nur vom Sehen her kennt.