Unterricht auf Distanz

Hemer. Wegen der anhaltenden Coronakrise hat das Land Nordrhein-Westfalen einen verschärften Lockdown beschlossen, der auch die SIHK Akademie betrifft. Konkret bedeutet das, dass bis einschließlich 10. Januar 2021 alle Bildungsangebote in Präsenz verboten worden sind. Davon betroffen sind auch die Technischen Bildungsstätten. Dennoch hält die SIHK Akademie ihr Angebot aufrecht. Die Ausbilder haben in den vergangenen Wochen und Monaten Konzepte erarbeitet, um auch auf Distanz unterrichten zu können. „In enger Absprache mit den Ausbildungsbetrieben wird das Team der SIHK Akademie daher auch weiterhin für Azubis sowie für Kunden in der höheren Berufsbildung, der Weiterbildung und der Umschulung da sein“, teilt die Industrie- und Handelskammer mit.