Unfallflucht: Es werden Zeugen gesucht

Hemer.Eine Unfallflucht meldet die Polizei von der Breddestraße. Am Donnerstag dieser Woche wurde ein Auto ordnungsgemäß von 11 bis 12.45 Uhr an der Breddestraße geparkt. Der Wagen stand auf der rechten Seite innerhalb einer Parkflächenmarkierung in Fahrtrichtung Iserlohn und wurde hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher suchte das Weite. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, 02373/90990