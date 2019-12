Hemer. Der Täter kam wohl aus Richtung Altena. Auffällig an seinem Wagen war der Schriftzug einer Firma mit orangefarbenen Buchstaben.

Unbekannter onaniert im weißen Transporter vor 16-Jähriger

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 14.40 Uhr eine 16-Jährige auf der Ihmerter Straße sexuell belästigt. Laut Angaben der Polizei ging die Hemeranerin gerade mit ihrem Hund spazieren und hörte über einen Kopfhörer Musik. Der aus Richtung Altena kommende Herr hielt mit seinem weißen Transporter neben der 16-Jährigen an und sprach sie an. Als die Hemeranerin herübersah, bemerkte sie, dass der Herr augenscheinlich onanierte. Der unbekannte Mann lachte laut der Zeugenaussage kurz und fuhr dann davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter 02372/90990. Der Mann wird als schlank und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze braune Haare, keinen Bart und trug dunkle Kleidung, eine blaue Hose und ein dunkles T-Shirt. Der weiße Transporter ist offenbar mit einem Schriftzug von einer Firma beschriftet gewesen. Die Zeugin erinnert sich an eine orangefarbene Schrift mit einem großen G in der Mitte und darunter eine kleinere Schrift. Die Automarke ist noch unbekannt.