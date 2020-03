Polizei Unbekannte brechen in die KEA ein

Deilinghofen. Unbekannte sind in der Erstaufnahmeeinrichtung der Stadt Hemer am Apricker Weg eingebrochen. Die Einbrecher schlugen laut Polizei an der Rückseite des ehemaligen Speisesaals die Scheibe einer Tür ein und betraten das Gebäude. Zur Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Der Einbruch passierte zwischen Freitag vor einer Woche und dem vergangenen Mittwochmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02372/90990.