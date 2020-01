Hemer. Dank der großen Spendenbereitschaft ist der Rücktransport des in Ägypten verstorbenen Hemeraners Horst Waßmuth gesichert.

Über Kairo geht es zurück in die Heimat

Die Nachricht vom tragischen Tod des 63-jährigen Hemeraners Horst Waßmuth hat in der Felsenmeerstadt, in der Umgebung und auch bei seinen Schalker Fußballfreunden für Entsetzen und große Betroffenheit gesorgt. Horst Waßmuth starb in der Nacht auf den 31. Dezember in einem Urlaubshotel in Hurghada. Dort stürzte er in einen leeren Fahrstuhlschacht, der nicht ausreichend gesichert gewesen sein soll.

Horst Waßmuth soll schnellstmöglich nach Deutschland überführt werden. Wenn es keine Versicherung gibt, die den Transport übernimmt, ist das ein teures Unterfangen. Die Familie des Verstorbenen erfährt aktuell sehr viel Mitgefühl, verbunden mit einer großen Spendenbereitschaft, die es ermöglicht hat, dass der beliebte Hemeraner bald zurück in die Heimat gebracht werden kann, wo er beerdigt werden soll.

Bürokratisches muss zuerst geregelt sein

„Wahrscheinlich wird Horst schon heute von Hurghada nach Kairo überführt“, berichtet Yvonne Niesen, die Tochter von Inge Waßmuth am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. Dort müssen in der Botschaft bürokratische Angelegenheiten geregelt werden, ehe der Tote nach Deutschland überführt werden kann.

Wären Horst und Inge Waßmuth auch für Nicht-EU-Staaten versichert gewesen, hätte sich die Versicherung komplett um den Rücktransport des Leichnams gekümmert. Jetzt war es an der Familie, die Überführung selbst zu organisieren. Neben einem deutschen ist üblicherweise auch ein ägyptisches Bestattungsunternehmen in das Verfahren involviert. Die Sterbeurkunde beantragt der ägyptische Bestatter selbstständig bei den ägyptischen Behörden. Sie wird der Botschaft zur Legalisation vorgelegt, ehe sie direkt mit dem Toten nach Deutschland transportiert wird. Auch wenn eine Leiche in Deutschland eingeäschert werden soll, ist dies zuvor in Ägypten aus kulturellen Gründen nicht möglich. So ist es in einem Merkblatt der deutschen Botschaft in Kairo vermerkt. Die Kosten für die Rückführung sind unter anderem von der Strecke abhängig.

„Wenn’s brennt“ übernimmtdie Restsumme

Yvonne Niesen ist so glücklich, dass die Familie neben dem seelischen Schmerz keine Angst mehr haben muss, ob sie die Kosten für Rückführung und Beerdigung stemmen kann. Dank der Hilfe der vielen Spender kann alles bezahlt werden. Die Hemeraner Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“ hat gestern ebenfalls Unterstützung zugesagt, dass sie die Restkosten übernimmt, wenn noch Geld fehlt.