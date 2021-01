Über 1000 Menschen haben gespendet

DRK zieht Bilanz über 13 Hemeraner Termine im Pandemie-Jahr 2020.

Hemer. Über 1000 Menschen haben die 13 Hemeraner Blutspendetermine des Roten Kreuzes im Jahr 2020 besucht. Fast 80 Neuspender haben sich einen Ruck gegeben und dazu entschlossen, ihren Mitmenschen in Not mit einer Blutspende zu helfen. „Dank der engagierten Blutspender aus Hemer konnte über 3000 Menschen geholfen werden. Aus jeder Blutkonserve können verschiedene Präparate hergestellt werden, so kann ein Blutspender rechnerisch drei Menschen helfen“, bilanziert Nikolaos Killas für das DRK Hemer.

Dabei hatte auch das DRK mit der Pandemie zu kämpfen. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu verhindern, hatte sich der DRK-Blutspendedienst dazu entschlossen, ab November viele Blutspendetermine mit Terminreservierung anzubieten. Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website spenderservice.net können sich die Spender seither informieren, zu welchen Terminen dieser Service bereits angeboten wird und sich ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren. Dies geht auch unter der kostenfreien Rufnummer 0800/1194911.

Einen besonderen Dank richtet das DRK Hemer an die „Blutspendejubilare“ des vierten Quartals 2020. Folgende Mehrfachspender wurden geehrt: Dieter Lahrmann (165 Blutspenden), Carsten Klawonn (130 Blutspenden), Rüdiger Althoff (105), Roswitha Henke (100), Rudolf Friedel Trapp (90), Uwe Girod (85), Barbara Kranefuß (80), Torsten Deppe (75), Sabine Gröning (65), Christa Girod, Michael Schäfer, Rudolf Schnöde, Frank Schorlemmer (je 60), Volker Hahn, Julia Halaczek, Marcel Mertens (je 55), Alexander Bierhorn, Reinhard Gröger, Petra Wortmann (je 50), Ingo Figge (40), Tanja Lewerenz (35), Daniela Braun, Ruth Schmitz (je 30), Udo Kinscher, Olaf Pauli, Petra Richardt, Sirka Johanna Spreng (je 25), Markus Brenke, Svea Pusch (je 20), Nelli Alves, Nils Meyer zur Capellen, Ute Ernst, Dominik Hafke, Martina Hahn, Tanja Mierwald, Matthias Nasarewski, Martina Pusch, Silvia Wisniewski (je 15), Deniz Akol, Jens Böhmer, Gabriele Demuth, Stefanie Frauke, Kerstin Hauck, Petra Heimbecher, Rainer Krause, Dennis Nolting, Max Ulrich (je 10).

Die nächsten Blutspendetermine im Jahr 2021 sind am Mittwoch, 10. Februar, von 15 bis 20 Uhr im Alten Casino, Mittwoch, 17. Februar, von 16 bis 20 Uhr in der Festhalle Becke und Donnerstag, 25. Februar, von 16 bis 20 Uhr im Martin-Luther-Haus Deilinghofen.

Ohne Blutspender kann das moderne medizinische Versorgungssystem laut DRK nicht funktionieren. Die Blutspenden helfen Menschen in verschiedenen Notsituationen. Das Blut der Blutspender wird zu fast 20 Prozent zur Behandlung von Krebserkrankungen verwendet. Fast 40 Prozent der Blutspenden dienen zur Behandlung von Erkrankungen der inneren Organe wie Herzerkrankungen, Magen-Darmkrankheiten oder Leber- und Nierenkrankheiten. Bei Komplikationen bei Geburten werden rund vier Prozent der Blutspenden eingesetzt. Nur etwas über zehn Prozent der Blutkonserven werden für Verletzungen bei Unfällen benötigt.

Schätzungen haben ergeben, dass rund 80 Prozent der Menschen einmal im Leben auf eine Blutspende angewiesen sein werden, in Deutschland gehen aber nur drei Prozent der Menschen zur Blutspende. Täglich werden bundesweit laut DRK über 15.000 Blutkonserven benötigt.