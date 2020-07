Training auf dem Brett für Anfänger und Fortgeschrittene

Hemer. Die Skateboardschule 360° bietet ab August wieder Kurse im Sauerlandpark an. Die Anmeldungsphase hat begonnen.

In Kooperation mit dem Sauerlandpark und dank der Unterstützung der Märkischen Bank kann die Skateboardschule 360° des Jugendamtes auch in diesem Jahr Kurse im Rollgarten des Sauerlandparks anbieten. Die Übungseinheiten für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis werden zwischen Dienstag, 18. August, und Mittwoch, 7. Oktober, im Rollgarten des Sauerlandparks angeboten. Für Anfänger ist der Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr reserviert, Anfänger mit Vorkenntnissen rollen dienstags von 15 bis 16.30 Uhr über den glatten Beton.

Weiteres Kursangebot bei entsprechender Nachfrage

Für Fortgeschrittene gibt es dienstags von 16.30 bis 18 Uhr Kurse und Fortgeschrittene mit „Profi-Ambitionen“ sind mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr an der Reihe. Bei entsprechender Nachfrage können noch weitere Anfänger- oder Fortgeschrittenen-Kurse angeboten werden. Die Kurse laufen über den gesamten Zeitraum (acht Wochen) und kosten 72 Euro.

Maximal zehn Kursteilnehmer können pro Gruppe angemeldet werden. Als langjähriger hauptverantwortlicher Trainer ist wieder Daniel Halfmann dabei. Die Ausrüstung (Skateboard, Helm, Knie-, Handgelenk-, Ellenbogenschoner, feste Schuhe, widerstandsfähige Kleidung, Getränke) müssen Schüler selbst mitbringen. Andernfalls ist eine Teilnahme aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Skateboards und Schoner können auf Nachfrage in begrenzter Anzahl ausgeliehen werden.

Anmeldungen sind im Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3, bei Claudia Grau unter 02372/551-269 oder per E-Mail an c.grau@hemer.de von dienstags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr (nachmittags nach Vereinbarung) möglich.