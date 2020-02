Thomas Fischer und Inge Blask bilden Doppelspitze

Hemer. Die SPD in Hemer hat sich bei ihrer Mitgliederversammlung für eine Doppelspitze entschieden.

Der SPD-Ortsverein mit 80 Mitgliedern wird ab sofort von einer Doppelspitze geführt. Inge Blask und Thomas Fischer stehen den Hemeraner Sozialdemokraten gemeinsam als Vorsitzende vor. Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Hotel von der Heyde änderten die Sozialdemokraten ihre Satzung, damit die Doppelspitze zu realisieren war. Mit 15 Ja-Stimmen (von 21) wurde der Prozess in Gang gebracht. Aber es gab weitere Änderungen in der Vorstandsriege: Neuer Kassierer der SPD ist Maximilian Strehl, der das Amt von Claudia Schulte-Berg übernimmt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Stefan Stegbauer, das Amt des Geschäftsführers hat weiterhin Karl-Heinz Twelker inne. Anke Strehl wurde zur Pressesprecherin gewählt; Heike Kreugel und Christiane Paufler-Klein sind Beisitzerinnen.

Bei der Nominierung der Kreistagskandidaten setzt der Hemeraner Ortsverein auf das „Huckepack“-Prinzip: Im Wahlkreis 12 geht Bernhard Camminadi an den Start, „Huckepack“-Kandidat ist hier Hans-Peter Klein. Inge Blask (und Heike Kreugel) starten im Wahlkreis 13, und im Wahlkreis 14 sind es Heike Kreugel mit dem „Huckepack“-Kandidaten Maximilian Strehl. „Wenn einer von uns während der Wahlperiode aus dem Kreistag ausscheidet, rückt in der Regel die nächste Person von der Reserveliste nach. Alternativ kann man aber vor der Wahl einen sogenannten Huckepack-Kandidaten festlegen“, erläuterte SPD-Chef Thomas Fischer.

SPD will keine suboptimale Lösung

Zufrieden mit dem Hemeraner SPD-Jahr blicken die Sozialdemokraten gespannt und optimistisch nach vorn. Bei der Klausurtagung hat die SPD die Kommunalwahl vorbereitet. In den eigenen Reihen habe man keinen geeigneten Bürgermeister-Kandidaten gefunden, aber mit Christian Schweitzer die beste Auswahl getroffen, so Thomas Fischer. „Der Junge ist klasse“, strahlte Fischer über das ganze Gesicht, „wir wollten keine suboptimale Lösung“.

Mitgliederwerbung wird immer schwieriger, das ist auch für die SPD ein Thema. Zwei neue Mitglieder sollen erst der Anfang gewesen sein, die SPD hofft auf mehr Zugänge.

Heinz Schwarz wurde für 50-jährige und Christa Wipper für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ingrid Berkenhoff gehört ebenfalls seit 50 Jahren zur SPD.