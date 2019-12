Bildung Tag der offenen Tür in der Gesamtschule

Hemer. Viertklässler können Europaschule am Friedenspark am Samstag, 7. Dezember, kennenlernen.

Die Gesamtschule Hemer lädt Eltern und Kinder der vierten Grundschulklassen für Samstag, 7. Dezember, zum Tag der offenen Tür ein. In kleinen Unterrichtssequenzen werden die Gäste einen Einblick in das Lernen an der Gesamtschule bekommen.

Der Präsentationstag beginnt in der Aula mit einer Begrüßung durch die Schüler der fünften und sechsten Jahrgänge und Schulleiter Kai Hartmann. Im Anschluss daran haben die jungen Besucher die Möglichkeit, an Mitmach-Unterrichtsangeboten aus den Profilschwerpunkten Europa, Musik, Technik, Gesundheit/Sport und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) teilzunehmen.

Die Lehrer haben gemeinsam mit ihren Schülern außerdem verschiedene Angebote vorbereitet. In der Hauswirtschaft kann man unter Anleitung selbst etwas Leckeres zubereiten. Wer möchte, kann Roboter programmieren, am MINT-Quiz teilnehmen oder chinesische Schriftzeichen malen.

Austauschprogramm Erasmus+ wird vorgestellt

Auch bieten die Lehrer gemeinsam mit Schülern Führungen durch die Schule an. Besonders präsentieren sich die Naturwissenschaften und der Technik-Bereich. Mit einem Schwerpunkt präsentieren sich die Sprachen -- nicht zuletzt durch Austauschprogramme sowie die Teilnahme an europäischen Projekten (Erasmus+).

Gegen 13 Uhr endet der Präsentationstag mit einer kleinen Präsentation in der Aula. Auch an der Oberstufe interessierte Schüler und Eltern der Abschlussjahrgänge der weiterführenden Schulen sind von 11 bis 13 Uhr eingeladen, sich gezielt über die Oberstufe im Foyer des C-Gebäudes zu informieren.