Hemer. Zahlreiche Viertklässler und ihre Familien nutzten den Tag der offenen Tür am Woeste und verschafften sich einen Eindruck von der Schule.

Tag der offenen Tür: Den Schülern über die Schulter blicken

Der Wechsel auf die weiterführende Schule will wohl überlegt sein. Wie könnten die jetzigen Viertklässler und ihre Eltern einen besseren Einblick bekommen, als bei einem Tag der offenen Tür. Diesen veranstaltete am Samstag auch das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium. Derzeit hat das von Prof. Dr. Jörg Trelenberg geführte Gymnasium knapp 600 Schüler und wird im kommenden Jahr wieder dreizügig starten. Zahlreiche Familien nahmen daher das Angebot wahr und verschafften sich einen Einblick.

Musikprogramm zu Beginn und Einblick in die Naturwissenschaften

Mit dem Auftritt des Sinfonieorchesters und der Begrüßung durch den Schulleiter sowie die Erprobungsstufenkoordinatorin Andrea Heuer-Zachau begann die Veranstaltung in der Aula. Für die Kinder ging es dann in Gruppen in den Schnupperunterricht, während auf die Eltern noch ein paar mehr Informationen warteten. Aber auch sie bekamen anschließend die Gelegenheit, die Schule bei einem Rundgang zu erkunden.

Das abwechslungsreiche Programm bot viele Einblicke in das Schulleben. In der Sporthalle konnten sich Eltern und Schüler das sportliche Angebot anschauen. Die Naturwissenschaften Biologie, Physik und Chemie präsentierten in ihren Fachräumen Experimente und ihre Ausstellungen. Zudem konnten die Besucher im Kunstraum und im Informatikraum den Gymnasiasten über die Schulter blicken.

Arbeitsgemeinschaften präsentieren ihr Angebot: Schach, Altgriechisch und UNESCO

Auch der Fachbereich Musik zeigte sich von seiner besten Seite, beispielsweise sorgte die Woeste-Bigband „JazzAmWo“ in der Mensa für musikalische Unterhaltung und Einblicke. Aber auch die anderen Fächer wurden gezeigt. Zudem präsentierten sich in der kleinen Aula die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wie unter anderem die Altgriechisch-, die Schach- und die Unesco-AG. Einen Einblick lieferte ebenfalls das Selbstlernzentrum, welches im Rundgang mitinbegriffen war.

Der Schwerpunkt an Hemers Gymnasium liegt auf vier Bereichen. Einerseits ist die Ausrichtung auf MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), Musik und Sprachen, aber auch sportliche Talente werden schwerpunktmäßig gefördert. Diese Bandbreite warf auch am Samstag bei den Eltern der zukünftigen Schüler Fragen auf. Für welchen Zweig ist mein Kind geeignet? Diese und weitere Fragen konnten in Beratungsgesprächen mit dem Schulleiter, den Lehrkräften sowie Eltern von Kindern, die bereits das Woeste-Gymnasium besuchen, geklärt werden.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm und Betreuung der Kinder

Neben den ganzen Informationen gab es auch ein Rahmenprogramm. So sorgte die Schülervertretung gemeinsam mit dem Förderverein für die Bewirtung der Gäste. Und jüngeren Kindern wurde es beim Besuch nicht langweilig, da mit Spiel und Spaß für Betreuung der Geschwisterkinder gesorgt war.

Auch die Schüler, die von anderen Schulen in die gymnasiale Oberstufe ans Woeste-Gymnasium wechseln möchten, waren am Tag der offenen Tür herzlich willkommen.

Nach all den Informationen und Einblicken heißt es jetzt zu Hause die Vor- und Nachteile der verschiedenen Schulformen abzuwägen, gewährten die Hans-Prinzhorn-Realschule und die Europaschule am Friedenspark doch bereits im Dezember einen Einblick in ihr Schulsystem.

Dann müssen Eltern und zukünftige Fünftklässler die hoffentlich richtige Entscheidung treffen, wenn in den nächsten Wochen die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen stattfinden.