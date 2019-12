Deilinghofen. Einbrecher waren in Deilinghofen unterwegs. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Einbrecher hebelten am Mittwoch zwischen 13.50 und 18.45 Uhr die Terassentür eines Einfamilienhauses Am Teilfeld auf und durchsuchten die Räume. Die Diebe zertrümmerten laut Polizei ein Kindersparschwein aus Keramik, um an das Geld zu kommen und stahlen mindestens zwei Uhren. Es entstand Sachschaden. Hinweise zur Tat im Bereich Deilinghofen nimmt die Wache in Hemer unter 02372/90990 entgegen.