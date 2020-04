Hemer. Die meisten halten sich an das Kontaktverbot, andere ignorieren es weiterhin: Am Perick in Hemer traf die Polizei am Dienstagabend eine Gruppe von sechs Erwachsenen an, die Alkohol trinkend auf einer Parkbank saßen. Alle gingen mit Platzverweisen und Anzeigen heim. Der Polizei waren weitere Gruppen gemeldet worden, die sie aber nicht mehr antraf.