Sternsinger bringen Segen ins Rathaus

Auch die Sternsinger bleiben daheim, den Segen gibt es per Post oder Boten.

Hemer. Traditionell hätten die Heiligen Drei Könige in diesen Tagen Hemers Bürgermeister singend einen Besuch abgestattet und den Segen an die Rathaustüren geklebt, doch durch die Corona-Pandemie ist auch dieser persönliche Kontakt nicht gewohnt möglich. Christian Schweitzer erhielt am Dienstagnachmittag königlichen Besuch ganz ohne Krone und Stern. Björn Lahrmann besuchte stellvertretend für die Ehrenamtlichen der Pfarrei St. Vitus das Rathaus.

„In diesem Jahr werden die Sternsinger nicht wie sonst von Tür zu Tür ziehen“, berichtete Björn Lahrmann bei seinem Besuch im Rathaus. Bürgerinnen und Bürger, die sich in die Listen in unseren Kirchen eingetragen haben, erhalten durch die Ehrenamtlichen „Post“. „Dort enthalten sind ein Aufkleber mit dem Segen für die Haustüren sowie ein Flyer mit weitergehenden Informationen und einer Bankverbindung für Spenden“, so Lahrmann. So wurde auch am Rathaus das traditionelle Kreidezeichen „20* C+M+B+21” zur Segnung angebracht.

Die Hemeraner Sternsingeraktion unterstützt seit Jahren das Kinderdorf Cidade da Criança in der Stadt Simões Filho im Bundesstaat Bahía im brasilianischen Nordosten. „Es ist das Lebenswerk von Pater Beda“, weiß Lahrmann.

Bürgermeister Christian Schweitzer lobte das Engagement: „Die Not in Entwicklungsländern ist ungebrochen, durch Corona hat diese sich sogar vergrößert. Deshalb finde ich es absolut unterstützenswert, dass der Pastoralverbund hier pandemiebedingt neue Wege in der Hilfsarbeit eingeschlagen hat.“ Wer das Vorhaben unterstützen möchten, kann der Sternsingeraktion gerne eine Spende zukommen lassen. Die Bankverbindung der Pfarrei St. Vitus lautet: Stichwort: „Sternsingen“, Pfarrei St. Vitus Hemer, Sparkasse Märkisches Sauerland, Konto: IBAN DE134455 12100007730013.