Steine bemalen und Brettspiele gegen die Langeweile

Hemer. Der CVJM Hemer hat sich für die Zeit der Kontaktbeschränkung einige Aktivitäten einfallen lassen.

Durchhalteparolen gibt es momentan überall. Auch der CVJM Hemer vermisst seine Mitglieder in Zeiten der Corona-Pandemie. Um die Jungschar-Mitglieder, ihre Familien und Freunde in diesen schwierigen Zeiten zu ermutigen, präsentiert Dirk Rus als erster Vorsitzender drei tolle Aktionen.

Jungschar-Mitglieder greifenfarbenfrohen Trend auf

Sie sind klein, bunt und jeder von ihnen erzählt eine Geschichte – überall sind derzeit sogenannte Wandersteine zu finden. Diesen Trend greift der CVJM Hemer jetzt auch auf. Die Jungschar-Mitarbeiter und ihre Mitglieder sowie Freunde des CVJM sind dazu aufgerufen, Steine zu sammeln, diese dann farbenfroh anzumalen und als Zeichen für Gemeinschaft und Hoffnung am CVJM-Jugend- und Freizeitheim an der Friedenstraße „auszusetzen“.

Gestartet ist die Aktion an Christi Himmelfahrt und auch nach wenigen Tagen sind schon zahlreiche farbenprächtige Exemplare abgelegt worden. Die Steinreihe wächst und wächst. Viele Maler haben sich besondere Mühe gegeben, CVJM auf ihre Steine geschrieben oder den Steinen ein Gesicht gegeben. Auf der Vereinshomepage www.cvjm-hemer.de gibt es Tipps und Tricks, wie es mit dem Bemalen am Besten funktioniert. Eine Belohnung ist den kreativen Teilnehmern der Aktion für ihre kleinen Kunstwerke gewiss. Im Weidentipi am CVJM-Heim befindet sich eine Schatztruhe, in der eine süße Überraschung wartet. Um an den Schatz zu gelangen, muss ein Zahlencode geknackt werden. Ein kleiner Tipp lautet: Die ersten drei Ziffern der Telefonnummer des CVJM- Jugend- und Freizeitheims. Ein weiteres Angebot vom CVJM Hemer in Zeiten von Stay-Home ist die Familien-Challenge. In einem Video auf der Vereinshomepage stellen die Mitarbeiter der Mädchen- und Jungen-Jungschar zehn coole Spiele wie beispielsweise „Sechsen werfen“, „Eierlauf“, „Bratpfannen Ping Pong“ oder „Klopapierlauf“ vor. Die Spiele sollen nach und nach in den Familien von jedem Familienmitglied gespielt werden. Am Ende jedes Spieles wird auf einem Laufzettel die jeweilige Punktzahl und Anzahl der Teilnehmer notiert. Wenn dann alle Spiele gespielt wurden, muss ein Selfie von allen Spielern bei einem Spiel und die Punkte pro Spiel und Teilnehmer per WhatsApp an Dirk Rus (0157/ 34631261) geschickt werden. Bitte dabei anmerken, ob der CVJM Hemer das Foto auf der Homepage veröffentlichen darf. „Den Einsendeschluss haben wir auf Mitte Juni verlängert“, so Dirk Rus im Gespräch mit der Heimatzeitung. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Unter allen teilnehmenden Familien wird ein Eis-Gutschein im Wert von 50 Euro verlost.

Angebot reicht von Jakkolo bis hin zum Minigolf-Spielset

Nochmals weist der CVJM Hemer außerdem auf seine Spiele-Ausleihe hin. Der Verein hat gegen Langeweile für alle Interessierten Spiele herausgesucht. Diese können bei Frank Butterweck eine Woche lang ausgeliehen werden. Für die Aus- und Rückgabe sollte per E-Mail an frank-butterweck@gmx.de ein Termin vereinbart werden.

Die Liste der verfügbaren Spiele ist lang, angefangen von Jakkolo über Brettspiele bis hin zu einem Minigolf-Spielset. Die ausführliche Liste findet sich ebenfalls auf der Homepage. Bis die regulären Jungschar-Stunden wieder stattfinden können, wird es leider noch etwas dauern. Bis dahin wünschen die CVJM-Mitarbeiter allen Mitgliedern möglichst wenig Langeweile und dass sie gesund bleiben.