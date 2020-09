Startschuss für Baugebiet

Hemer. Im neuen großen Baugebiet der Stadt am Duloh geht es voran. Die Hemeraner Grundstückserschließungsgesellschaft I mbH (HGEG) erschließt in Zusammenarbeit mit der Stadt Hemer das Bebauungsplangebiet Nr. 106 „Feldstraße Nord“. Mit den Tiefbauarbeiten ist die Firma Stricker Infrastrukturbau aus Dortmund beauftragt worden. Die Baustelleneinrichtung erfolgt ab heute. Am kommenden Montag starten die Kanal- und Straßenbauarbeiten. „Die Erschließungsarbeiten werden voraussichtlich Ende 2020 beendet sein. Im Anschluss werden die privaten Bauherren mit der Errichtung ihrer Einfamilienhäuser beginnen“, teilt die Gesellschaft mit. Ansprechpartner beim Projektentwickler HGEG ist Lars Heierhoff, 02371/797153, info@h-geg.de. Zuständig für die Vermarktung der Baugrundstücke im Wohngebiet Duloh ist die Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden, Ansprechpartner ist Dipl.Ing. Frank Wawrzyniak, 02372/508 2234.