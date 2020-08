Start in ein neues Corona-Semester

Hemer. Das neue VHS-Programm liegt ab heute aus. 173 Kurse werden in Hemer angeboten.

Das Frühjahrssemester musste schlagartig heruntergefahren werden: Corona ließ viele Kurse platzen, im Herbst nun will die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve wieder durchstarten. Ab heute liegen die Programmhefte unter dem Titel „Zusammen“ an den bekannten Auslagestellen in Hemer aus.

Bei der Zweckverbandsversammlung gab es schlechte und gute Nachrichten. Schlechte Nachricht: Ausfallende Kurse – Corona sei’s geklagt – bedeuten weniger Einnahmen. Lena Schwerdtner bezifferte das Minus auf 70 Prozent. Krise? Gemach. Die VHS-Leiterin sprach von soliden Rücklagen. Zudem hofft sie, dass die Herbstkurse an Teilnehmern bringen, was die VHS im Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemieverloren hatte.

Teilnehmerzahlen in denKursen deutlich reduziert

Das Kursangebot ist wie gewohnt vielfältig. Doch wie muss man sich die Kursteilnahme zu Pandemiezeiten vorstellen?Am allerwichtigsten ist dem VHS-Team die Gesundheit der Teilnehmer. Neue Vorgaben des Landes werden immer unmittelbar umgesetzt. In den Kursen wurden die Teilnehmerzahlen deutlich zurückgesetzt, damit ein gesunder Abstand in den Klassenräumen gewahrt werden kann. Es sind Wartelistenplätze eingerichtet, die bei guter Entwicklung vergeben werden. Die Entscheidung dazu fällt bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn.

Den Zugang zu den Zweigstellen hat die VHS eingeschränkt. Zugelassen sind Kursteilnehmer. Beratungen können nur nach vorheriger Terminabsprache erfolgen - jederzeit jedoch telefonisch oder per E-Mail. „Trotz der nun eingeschränkten Teilnehmerzahl in den Kursen haben wir uns in diesem Semester entschieden, sie zu gleichbleibenden Kosten anzubieten, obwohl das eine finanzielle Belastung für die VHS bedeutet. Warum? Weil Weiterbildung, Weiterqualifizierung und Beratung besonders zu Krisenzeiten allen Interessierten ermöglicht werden muss“, so Lena Schwerdtner.

Mehr Online-Kurse undkostenlose Webvorträge

Zusätzlich zu den bekannten Kursformaten hat die VHS nun mehr Online-Kurse im Angebot. Und zehn Webvorträge mit hochkarätigen Sprechern werden gratis angeboten. Die Städte bemühen sich weiterhin, die Weiterbildungsstätten qualitativ aufzuwerten. In Hemer haben die Bauarbeiten für den neuen Eingang zum Kulturquartier begonnen, mit dem für eine leichtere Erkennbarkeit des Gebäudes gesorgt werden soll. 173 Kurse finden dort dann im Herbstsemester statt.

Über das Kursangebot der VHS Menden-Hemer-Balve kann man sich im Internet, über Social Media, den Newsletter und persönlich per Telefon informieren.