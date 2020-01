Stadt erstattet Schmutzwassergebühren für Gartenbewässerung

Die Hitzesommer der vergangenen beiden Jahre haben auch vielen Gartenbesitzern die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Statt Regenwasser floss sicherlich auch reichlich Frischwasser aus der Leitung in die Grünflächen, um den Pflanzen das Überleben zu sichern. Mit der Entlastung der Schmutzwassergebühren für die Gartenbewässerung will die Stadtentwässerung zumindest die Geldbeutel der Gartenbesitzer schonen. Allerdings ist dies natürlich nicht ohne Bedingungen möglich.

So muss das für den Garten verwendete Frischwasser durch einen „ordnungsgemäß funktionierenden, geeichten und verplombten Wasserzähler“ fließen, damit die Beitragsbefreiung wirksam sein kann. Wird dieser Wasserzähler zum ersten Mal eingebaut oder ausgetauscht, ist dies bei der Stadtentwässerung anzugeben. Nach einer Ortsbesichtigung und einem ausgefüllten Antrag kann es dann weitergehen.

Einbau von Wasserzähler lohnt sich nicht immer

Die Befreiung der Schmutzwassergebühren für solche Fälle gibt es schon seit längerem, wie Edgar Schumacher, Leiter der Stadtentwässerung, sagt. Nun habe man sich mit einem Informationsschreiben an eine größere Öffentlichkeit gewendet. „Nach den Hitzesommern war dies der richtige Zeitpunkt“, so Schumacher.

Allerdings sollte man es sich als Gartenbesitzer überlegen, ob sich der Einbau eines Wasserzählers überhaupt lohnt. „Ein Kubikmeter Wasser ist vergleichbar mit dem Inhalt von 100 Gießkannen“, sagt er. Mit der Befreiung vom Schmutzwasser spare man daher Gebühren von 2,57 Euro. Damit sich der Einbau eines Wasserzählers lohne, müsse man also schon einiges verbrauchen. Die Befüllung von Schwimmbecken jeglicher Art fällt zudem nicht unter die Befreiung. Laut Edgar Schumacher gibt es im Stadtgebiet etwa 200 Wasserzähler für die sogenannten Wasserschwundmengen durch die Gartenbewässerung.

Mit einem Swale-System wird das Regenwasser den Hang heruntergeleitet. Da das Wasser einen weiteren Weg zurücklegt und sich an manchen Stellen sammeln kann, wird es langsamer verbraucht. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Corinna Herrmann hat in diesem Jahr zum ersten Mal von dieser Möglichkeit gehört und ist von der Idee nicht gerade angetan. Zusammen mit ihrem Mann Andreas kümmert sie sich um eine Grünfläche von rund 800 Quadratmetern. Ihren Hortusgarten haben sie bereits in der Reihe „Offene Gärten im Ruhrbogen“ präsentiert. Ein Wasserzähler käme für sie nicht infrage.

„Das ist doch ein falscher Ansatz“, betont sie. Frischwasser ist für sie ein hohes Gut, was nicht einfach so verschwendet werden sollte. Besser sollten Regentonnen oder andere Systeme zur Sammlung von Regenwasser genutzt werden. Einen geringeren Verbrauch dieser Wasserreserven erreiche man mit der Anpflanzung heimischer Gewächse. „Rhododendren und Azaleen sind zum Beispiel eigentlich Sumpfpflanzen. Da ist es kein Wunder, dass sie an das trockene Wetter nicht gewöhnt sind“, erklärt sie. In ihrem Hortusgarten wachsen eher Wildrosen, Blaubeersträuche oder Apfelbäume.

Rasen im Hitzesommer 2018trocken wie in Südspanien

Statt einem sehr wasserbedürftigen englischen Rasen hat sie eine Wildblumenwiese, die an die heimischen Bedingungen besser angepasst ist. „Das ist gut für die Insekten und das Grundwasser“, beschreibt sie. Im Hitzesommer von 2018 musste sie aber trotzdem auf Frischwasser zurückgreifen. Zwei Mal hat sie ihren 1000-Liter-Tank auffüllen müssen. „Da habe ich gerade neue Bäume angepflanzt. Und da ärgere ich mich heute noch drüber“, sagt sie.

Auch die rund 10.000 Quadratmeter große Gartenfläche des Ehepaars Eva-Maria und Ernst-Wilhelm Rittinghaus ist im vergangenen Jahr nicht ohne Frischwasser aus der Leitung ausgekommen. „Bei so einer großen Fläche ist das nötig“, sagt Ernst-Wilhelm Rittinghaus. Mit einer Zisterne und Regenwassertonnen versuchen sie aber trotzdem, den größten Teil mit Regenwasser zu begießen. „Im Hitzesommer 2018 war der Rasen wie in Südspanien“, beschreibt er. Bewässert wurde dieser jedoch nicht. „Das muss der Rasen auch mal aushalten können“, so Rittinghaus.

Frist für Erstattung läuft am 15. Februar ab

Seit mehreren Jahren hat das Ehepaar auch einen Wasserzähler angeschlossen. Da allerdings aufgrund der Technik nicht alle Leitungen damit abgedeckt werden, kann das Ehepaar nur rund die Hälfte des Wassers angeben, das sie für die Gartenarbeit verwenden. Im vergangenen Jahr waren dies laut ihrer Rechnung etwa 38 Kubikmeter.

Bis zum 15. Februar 2020 können Gebührenpflichtige die Wasserschwundmengen für das vergangene Jahr bei der Stadtentwässerung geltend machen. Das Formular ist unter der Internetadresse www.hemer.de/gartenbewaesserung herunterzuladen.

Ansprechpartnerin für die Wasserzähler ist Michaela Bodes unter 02372/551378 oder m.bodes@hemer.de.