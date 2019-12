Hemer. Iris Kuhn führt den Spielzeugladen „Rumpelstilzchen“ in der Hemeraner Innenstadt mit großer Leidenschaft.

Spielzeug, das nicht an jeder Ecke zu finden ist

Für den Spielzeugladen „Rumpelstilzchen“ ist der Dezember schon ein wichtiger Monat. Rund 40 Prozent mehr Einnahmen bringe die Geschenkezeit, blickt Inhaberin Iris Kuhn auf das Weihnachtsgeschäft, das aber in den vergangenen Jahren nachgelassen habe. „Früher habe ich fast so viel gemacht wie in den Restmonaten“, erinnert sich die Hemeranerin an Zeiten, in denen Internethandel und große Ketten nicht so präsent waren.

Als einer der letzten inhabergeführten Spielzeugläden im Märkischen Kreis konzentriert sich Iris Kuhn auf die Waren, die nicht „an jeder Ecke“ oder „einfach im Internet“ zu finden sind. Vor allem Holzspielzeuge, Puppen und Spielzeugfahrzeuge besonderer Marken hat sie im Angebot. „Spielzeug, was beratungsintensiv ist, kaufen die Leute lieber in einem Spielwarengeschäft. Da können sie es auch ausprobieren“, erklärt Iris Kuhn. Auch Senioren kaufen dort, so Kuhn, gerne für ihre Enkel ein. „Im Großhandel geht man ja verloren“, so Kuhn. Im Angebot von Iris Kuhn gibt es aber nicht nur hochwertige, beratungsintensive Spielwaren, sondern auch Trendprodukte. „Ohne geht es leider nicht“, hat sie in den vergangenen Jahren erfahren. „Schleim“ oder Spielknete laufen zum Beispiel recht gut. Oder auch Spielzeuge zu einer Fernsehserie mit heldenhaften Hunden. „Die Kunden kaufen nur zu besonderen Anlässen die großen Geschenke. Gut laufen die Spielzeuge, die unter zehn Euro kosten“, hat Iris Kuhn die Erfahrung gemacht. Ein weiterer Trend, der ihr Schwierigkeiten macht: Durch Amazon seien es die Leute gewohnt, dass alles in ein oder zwei Tagen da sein muss. „Das kann ich aber oft nicht bieten“, sagt die Inhaberin von Rumpelstilzchen. Manches in Österreich oder Frankreich produzierte Spielzeug brauche eben seine Zeit, bis es ankommt. „Das kann schon mehrere Wochen dauern. Es gibt da die Erwartungshaltung, dass man alles schon gestern da haben soll“, sagt Iris Kuhn. Trend geht zumsinnvollen Spielzeug Allerdings hat sie in der auch positive Spielzeugtrends mitbekommen. So kommen gerade Survival-Spielzeuge gut an, also kleine Taschenlampen, Taschenmesser oder Werkzeug. „Es geht mehr dahin, dass tatsächlich sinnvolles Spielzeug gekauft wird. Das haben die Hersteller erkannt“, beschreibt Iris Kuhn. Auch achten Eltern bewusster auf Schadstoffe und erkundigen sich, ob das Spielzeug zum Beispiel Weichmacher enthält. Diesen Trend betrachtet Iris Kuhn positiv. Ansonsten seien es aber oft wieder die gleichen Spielzeuge, die nachgefragt werden, wenn auch in aktualisierter Form. „Man kann das Rad nicht neu erfinden“, erklärt sie. Einen eigenen Webshop hat Iris Kuhn nicht angelegt. „Vielleicht könnte man damit mehr einnehmen, aber es ist auch ein großer Aufwand“, erklärt sie. Drei Kräfte hat sie in Teilzeit angestellt. Sie füllt ebenfalls eine Teilzeitstelle im Laden aus, kümmert sich aber auch in ihrem Büro um den geschäftlichen Aspekt.