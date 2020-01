Hemer. Rund 400 Partygäste begrüßten das neue Jahr im Alten Casino des Sauerlandparks.

Silvester-Premiere mit den „Soundgarten-Allstars“

Mit der ersten Silvesterparty im Alten Casino ist der Sauerlandpark in sein rundes Geburtstagsjahr gestartet, denn das zehnjährige Bestehen wird 2020 mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Die Silvester-Premiere war mit 400 Gästen früh ausverkauft, ein Zeichen, dass viele Hemeraner eine öffentliche Feier für den Jahreswechsel bislang vermisst haben.

Versuche von Vereinen oder Privatveranstaltern, in Hemer eine Silvester-Party zu etablieren, gab es in den vergangenen Jahrzehnten schon einige, zuletzt 2016 im Grohe-Forum. Das erwies sich für den privaten Veranstalter mit rund 600 Besuchern jedoch als eine Nummer zu groß, so blieb es bei der Einzelveranstaltung. Jetzt wagte der Sauerlandpark einen Neuanfang – etwas kleiner im Alten Casino. „Die Zeit ist reif, weil die Idee stimmt“, so Oliver Geselbracht, Eventleiter des Parks.

Zeitreise in dieRockgeschichte

Für die Silvesternacht hatte er eigens eine Band eingeladen, die es in dieser Besetzung nur in Hemer gab. Bei den „Soundgarten-Allstars“ fanden sich Vollblut-Musiker zusammen, die schon beim Soundgarten begeistert hatten. Als musikalischen Leiter des Abends konnte der Sauerlandpark Detlef Blanke als mehrfachen „Deutscher Rock & Pop Preisträger“ gewinnen. Mit ihm standen Silvy Braun (Akustik-Gitarre, Gesang), Wolfgang Lock (Akustik-Gitarre, Gesang), Uwe Gans (Drums und Gesang), Marc Steenken (Keyboards und Gesang) sowie Peter Koops (Gitarre) auf der Bühne. Mit einem erstklassigen, von vier Gitarren geprägten Sound nahmen sie die Silvestergäste mit auf eine musikalische Zeitreise in die Rockgeschichte. So erklangen Songs von den Doobie Brothers, Michael Jackson, Supertramp oder U2. Wer auf Klassiker des Rock stand, kam im Alten Casino auf seine Kosten. Wer allerdings tanzbare Partyhits und aktuelle Chartmusik erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Ergänzt wurde die Party durch ein Silvestermenü, das rund 100 Gäste vorab im Williams genießen konnten. So konnten sie nach langer Zeit das schöne Restaurant mal wieder betreten, denn seit dem Sommer ist es nur noch für Veranstaltungen geöffnet. Wie es im neuen Jahr mit der Gastronomie an der Platanenallee weitergeht, hat die Sauerlandpark GmbH noch nicht mitgeteilt.

Almhütte und Eisbahnnoch bis Montag geöffnet

Gefeiert werden kann bis einschließlich Montag noch in der Almhütte. Am morgigen Freitag findet dort der Raclette-Abend (nur bei Vorreservierung im Ticketshop) statt. Am Samstag kämpfen die Teams wieder um den Wintercup im Eisstockschießen, bevor am Abend die letzte Eisdisco auf die Eisbahn lockt.