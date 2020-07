Seniorenbeirat dankt allen Corona-Helfern

Hemer. Der Seniorenbeirat der Stadt Hemer hat bei der letzten Sitzung eine Danksagung an alle Helfer in der Corona-Zeit verabschiedet. Darin heißt es: „An alle Bürgerinnen und Bürger, die aus beruflichen, familiären oder ehrenamtlichen Gründen es sich zur Aufgabe gemacht haben, ältere und bedürftige Bürger in der Corona-Zeit zu unterstützen und Hilfe zu leisten. Diesen Menschen gilt unser ganz besonderer Dank. Durch ihren selbstlosen Einsatz schützen sie die Gesundheit und das Leben dieser Menschen. Dem Seniorenbeirat ist es daher ein großes Anliegen, ihnen auf diesem Wege für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken.“