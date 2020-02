Ob Seepferdchen oder Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold: Für alle, die ein Schwimmabzeichen erwerben wollen, gelten jetzt neue und vor allem schwierigere Anforderungen. Die neue Prüfungsordnung hat höhere Ansprüche an die Schwimmer und so manches Kind wird wohl länger üben müssen, um das begehrte Abzeichen in den Händen halten zu können – auch in Hemer.

So müssen Kinder für das Seepferdchen-Abzeichen seit dem 1. Januar 2020 nach einem Sprung vom Beckenrand 25 Meter weit schwimmen, in Bauch- oder Rückenlage. Wichtig ist hierbei in der neuen Prüfungsordnung, dass eine Grobform des Schwimmens auf dem Bauch oder dem Rücken erkennbar sein muss, der Prüfling also etwa während des Schwimmens in der Bauchlage erkennbar ins Wasser ausatmet.

„Die Definition ist wichtig, denn nur so kann es eine einheitliche Regelung geben, was genau als Schwimmen zählt und was nicht, das gibt uns eine Entscheidungsgrundlage“, meint Nils Oppermann vom DLRG-Ortsverband Hemer. Seit mehreren Jahrzehnten bringt er Kindern das Schwimmen bei, gemeinsam mit seinen Kollegen habe er häufig kritisiert, dass die genaue Definition bis zu Novellierung der Prüfungsordnung eben schwammig gewesen sei – und auf diese Weise auch individuell interpretierbar. Neben dem Tauchen nach einem Ring aus schultertiefem Wasser müssen die jungen Schwimmer jetzt auch schon beim Erwerb des Seepferdchens die Kenntnis der Baderegeln nachzuweisen.

Beobachtung der Schwimmer ist bis zum Bronze-Abzeichen notwendig

Ein besonderes Augenmerk wird in der Prüfungsordnung jetzt auch darauf gelegt, dass der Erwerb des Seepferdchens allein noch kein Nachweis des sicheren Schwimmens sei. Kinder und Erwachsene, die bisher nur das Frühschwimmer-Abzeichen erworben haben, müssten noch weiterhin intensiv beim Schwimmen beobachtet werden. Diese Erfahrung hat auch Schwimmmeister Uwe Sperling gemacht: „Oft sehe ich Kinder einige Wochen oder Monate nach ihrem Seepferdchenkurs und dann können die auf einmal nicht mehr schwimmen.“ Nach den Frühschwimmerkursen sehe er viele Kinder auch nicht mehr in den Hemeraner Bädern. Andere Kurse würden diese Kinder aber erfahrungsgemäß eher nicht besuchen. „Die Eltern gehen einfach davon aus, dass die Kinder schwimmen können und haken das ab.“

Die klare Definition, was sicheres Schwimmen eigentlich ist, findet sich auch in den Prüfungsanforderungen für die Abzeichen in Bronze, Silber und Gold wieder. Früher mussten die Schwimmer für das bronzene Abzeichen 200 Meter in 15 Minuten schwimmen. Jetzt müssen die Aspiranten 15 Minuten lang schwimmen und in dieser Zeit mindestens 200 Meter zurücklegen. „Erstmal klingt das natürlich sehr positiv, aber wie das in der Praxis läuft, also ob die Kinder das als leichter oder schwerer empfinden, da fehlt uns noch die Erfahrung“, sagt Nils Oppermann. Die DLRG habe allerdings sofort ihr Programm umgestellt und prüfe auch schon nach den neuen Vorgaben, auch wenn diese trotz langer Diskussion erst recht kurzfristig im Dezember erschienen. „Das ist insgesamt mega positiv, aber der Rest muss sich im Laufe der Zeit erst zeigen“, so der Hemeraner.