Schulen und Kitas sind auf Ausfall vorbereitet

Hemer. Die Hemeraner Einrichtungen schließen ab Montag wegen des Coronavirus. Betreuungsangebot sind im Notfall vorhanden.

Die Entscheidung fiel am Freitag gegen 14.30 Uhr. Alle Schulen und Kindergärten in Nordrhein-Westfalen sollen ab Montag wegen der Corona-Gefahr geschlossen werden. Bis dahin mussten die Hemeraner Einrichtungen auf die Maßgabe der Landesregierung warten. Dennoch gab es Vorkehrungen. Wie sich Schulen und Kitas der Felsenmeerstadt im Vorfeld auf die flächendeckende Schließung vorbereitet haben, klären wir hier.

„Die Corona-Situation stellt die Schulen vor Probleme“, erklärt Michael Fischotter, stellvertretender Leiter des Woeste-Gymnasiums. Wichtige Prüfungen stehen vor allem für die Oberstufenschüler an. Die Vorbereitungen für das Abitur laufen, zudem muss die Einführungsstufe (11. Klasse) für eine wichtige Mathe-Prüfung lernen. „Wir müssen mit den Schülern in Kontakt bleiben“, schildert Fischotter die Situation. Am Freitagvormittag haben die Schüler die Nachricht erhalten, dass sie – für den Notfall – schon mal ihre Lernmaterialien mit nach Hause nehmen sollten. Ein weiterer Kontakt verlaufe über einen E-Mail-Verteiler. Zudem wurden die Schüler darauf hingewiesen, regelmäßig auf der Internetseite der Schule nachzusehen.

Neuigkeiten gibt esauf der Internetseite

In der Europaschule am Friedenspark verfährt man ähnlich. Auch dort werden die Schüler über Neuigkeiten auf der Internetseite der Schule informiert. „Wir müssen uns an die Vorgabe des Landesregierung halten“, sagt Ralf Isenberg, stellvertretender Leiter der Europaschule. Vorher sind auch schon außerschulische Veranstaltungen ausgefallen. Dies betraf zum Beispiel einen Ausflug in eine Kletterhalle und den Alkoholparcours zur Suchtvorbeugung.

„Ich bin keine Virologin, unsere Kernkompetenz ist der Unterricht“, sagt im Vorfeld Anne Beck, Schulleiterin der Hans-Prinzhorn-Realschule und verweist auf die Entscheidung der Landesregierung. Wie es weitergeht, werde auf der Internetseite der Schule bekannt gegeben.

Am Montag und Dienstag sorgen die Schulen für die Betreuung von nicht betreuten Schülerinnen und Schülern. In den weiterführenden Schulen wird für die aktuellen Abschlussjahrgänge sichergestellt, dass geplante nötige Prüfungen abgelegt werden können

Grundschulen in Hemer halten engen Kontakt

„Wir haben damit gerechnet, dass die Schulen schließen werden“, erklärt Florian Lötters, Rektor der Freiherr-vom-Stein-Schule in Sundwig im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Leitungen der Hemeraner Grundschulen ständen permanent in Kontakt und hätten sich gemeinsam Gedanken gemacht, so der 44-Jährige. In der Sundwiger Schule seien die Eltern per Brief informiert werden, was auf sie zukommen könnte.

Am Montag konferieren die Lehrer, auf welchem Weg sie die Kommunikation mit den Eltern aufrecht erhalten. Das soll unter anderem über die Schul-Homepage und per E-Mail geschehen. „Die Kinder haben heute bereits Schulmaterialien mit nach Hause genommen, damit sie frei lernen können“, so Lötters, „wir möchten trotz Corona das Lernen oben halten.“ In der Ihmerter Schule bekommen die Eltern über die Homepage der Schule aktuelle Informationen, so gibt es auch einen Link zum Ministerium. Schulleiterin Silke Roocke sprach am Freitag von „gewaltigen Herausforderungen für alle“.

Auch die Kitas der Stadt haben schon im Vorfeld Pläne geschmiedet, wie die Entscheidung der Landesregierung an die Eltern weitergetragen werden können. Bei der Kita am Mühlackerweg erhalten die Eltern beispielsweise alle neuen Informationen über eine telefonische „Notfallkette“. „Alle Infos werden über das Handy weitergegeben. Und wenn Eltern am Montag vor der Tür stehen, sind wir auch da“, erklärt Kita-Leiterin Dagmar Demiet.

Marianne Schumacher, Leiterin des Kindergartens St. Peter und Paul, hat die Eltern darauf hingewiesen, die Nachrichten zu verfolgen. Zudem erfolge die Information auch über Telefonketten und E-Mails. Wie bei anderen Kitas auch, werden Erzieher am Montag trotz Schließung anwesend sein, um die Eltern zu informieren. „Wir werden vor Ort sein“, sagt Marianne Schumacher.

Marike Kesper-Veskens, Leiterin der AWO-Kita Ruth-Grothe-Haus, verweist zudem auf die Webseite ihres Trägers, der AWO, auf www.awo-ha-mk.de. Alle Kitas haben auch schon vorher gesondert auf die Einhaltung der Hygiene-Vorgaben des Robert-Koch-Instituts geachtet. „Hygienemaßnahmen haben wir in unterschiedlichen Sprachen an die Eltern verteilt“, sagt die Kita-Leitung.

Laut Landesmitteilung dürfen Kinder im Alter bis zur Einschulung keine Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle, Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen oder „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ betreten.

Am besten keine Betreuungdurch die Großeltern

Für Kinder von Eltern, die system- und infrastrukturrelevanten Berufen nachgehen (zum Beispiel im Gesundheitswesen, bei der Feuerwehr, Polizei, bei Versorgungsunternehmen und Ähnlichem), sollen Notgruppen eingerichtet werden. Betreut werden sollten die Kinder, so teilt es die Stadt mit, nicht von ihren Großeltern, da diese zu einer besonders betroffenen Risikogruppe gehören.