Schulbeginn auch in den Förderschulen

Hemer. Auch für die Viertklässler der Regenbogenschule und der Wilhelm-Busch-Schule in Trägerschaft des Märkischen Kreises beginnt heute wieder der Unterricht. Um die Einhaltung der Abstände auch im Unterricht zu ermöglichen, werden die Lerngruppen verkleinert. Jede kleine Lerngruppe wird in der Regel von einer Lehrkraft betreut. Die Stundentafel ist verkürzt. Außerdem werden Kontakte dokumentiert und Namenslisten erstellt, um im Fall einer Infektion mögliche Ansteckungen nachverfolgen zu können. In der Brabeckschule und in der Wilhelm-Busch-Schule herrschen Maskenpflicht, ebenso wie in sämtlichen Schulbussen sowie an allen Bushaltestellen.