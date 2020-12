Schulausschuss berät am Montag

Hemer. Nach der konstituierenden Sitzung des Rates kommen in diesen Tagen die Ausschüsse zu ihren ersten Sitzungen zusammen. Am Montag ist der Schulausschuss an der Reihe. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Alten Casino am Sauerlandpark. Auf der Tagesordnung stehen der Gesundheitsschutz an Hemeraner Schulen während der Corona-Pandemie, die Staffelung der Schulanfangszeiten an weiterführenden Schulen, die Lüftungssituation an der Woesteschule und die Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen. Auch während der Sitzung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.