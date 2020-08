Schamverletzer zeigt sich 82-jähriger Frau

Hemer. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der sich einer Hemeraner Seniorin in schamverletzender Weise gezeigt haben soll.

Ein bisher Unbekannter zeigte sich am Dienstag kurz nach 8 Uhr einer Hemeraner Seniorin in schamverletzender Weise. Die 82-jährige Frau hielt sich vor einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße auf. Plötzlich erschien ein Mann, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Die Seniorin begab sich in ihre Wohnung und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete fußläufig in Richtung Urbecker Straße und wird folgendermaßen beschrieben: Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, ca. 1,90 m groß, eine kräftige Statur (nicht dick) haben, blonde, mittellange Haare und eine helle Hautfarbe. Er spricht akzentfreies Deutsch. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Hemer unter 02372/90990 entgegen.