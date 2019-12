Sauerlandpark-Zukunft gesichert

Für den Sauerlandpark beginnt und endet das Jahr mit besonders freudigen Nachrichten: Rückblickend auf das Jahr 2018 kann der Park mit 303.000 Gäste eine neuen Besucherrekord seit der Landesgartenschau verbuchen. Dass er in Form eines eintrittspflichtigen, umzäunten Parks erhalten bleiben kann, entscheidet sich im November nach intensiven Verhandlungen mit dem Land über Fördermittel und Besteuerung. Auch nach der Zehn-Jahres-Frist behält der Sauerlandpark seinen Status als gemeinnützige GmbH. Erstmals erhält er mit Thomas Bielawski einen hauptamtlichen Geschäftsführer.

Jübergturm saniert undSpielplatz erweitert

Zu den zahlreichen Veränderungen gehört ein neuer Eingang am Großparkplatz. Der Jübergturm wird umfangreich saniert. Im Juli kann durch das Engagement des Fördervereins der U3-Spielplatz vergrößert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. Zu den größten Veranstaltungen des Jahres gehören das PUR-Konzert mit 9000 Zuhörern und Revolverheld mit 7000 Fans. Der elefantastische Tag bleibt das erfolgreichste Kinderfest der Region. Tausende lockt auch das Familienfest der Heimatzeitung an. Als erfolgreiche neue Veranstaltungen etablieren sich im Alten Casino der Poetry-Slam und der Silent-Garden als Kopfhörerparty. Während die Gastronomie im Park bestens läuft, bleibt das Restaurant ein Sorgenkind. Das nur tageweise geöffnete „WLLM“ schließt im Juli mitten in der Sommersaison ganz.