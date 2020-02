Salonorchester tritt in der Ebbergkirche auf

Hemer. Das heimische Salonorchester Da Capo di Hademare lädt mit seinen Gästen zu einem Instrumental- und Chorkonzert ein. Mit Werken aus Klassik, Romantik und Neuzeit will das Orchester unter Leitung von Karin Lagodka- Troue am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr in die Ebbergkirche begeistern. Als Gäste wirken der MGV Oese unter Leitung von Viktoria Ibsch und „Café olé“ unter Leitung von Karin Lagodka-Troue mit. Romantische und schwungvolle Kompositionen aus Ungarn, Russland, Spanien etc. werden erklingen. Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Hemer. Der Einlass zum Konzert beginnt um 16.15 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro.