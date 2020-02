Sachschäden bei Verkehrsunfällen

Hemer. Bei zwei Unfällen ist am Wochenende Sachschaden entstanden. Am Freitag fuhr ein 22-Jähriger aus Menden auf der Straße Am Buntacker, wollte einem ihm entgegenkommenden Pkw Platz machen und setzte sein Auto zurück. Hierbei tuschierte er einen am Seitenrand geparkten Wagen. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Auf dem Parkplatz des Medio-Centers wollte eine 68-Jährige aus Delmenhorst mit ihrem Pkw ausparken. Dabei übersah sie den vorbeifahrenden Pkw eines 49-Jährigen aus Hemer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von und 2000 Euro entstand.