Russisch zum Reinschnuppern

Hemer. In einem Schnupperkurs der Volkshochschule erhalten die Teilnehmer einen ersten Einblick in die russische Sprache. An zwei Terminen, Donnerstag, 27. Februar, und Donnerstag, 5. März, erfahren sie in der VHS am Sauerlandpark zum Beispiel, welche Gemeinsamkeiten Deutsch und Russisch haben. Außerdem stehen erste Redewendungen und Interessantes über Land und Leute auf dem Programm. Im Anschluss an den Schnupperkurs besteht die Möglichkeit, einen Anfängerkurs zu besuchen. Anmeldungen können unter der Kursnummer 2014620 telefonisch unter 02373/947130 sowie online auf www.vhs-mhb.de erfolgen.