Rundwanderungdes SGV Frönsberg

Frönsberg.Der SGV Frönsberg startet am Sonntag zu einer Rundwanderung über Asbeck und das Biebertal. Interessierte Mitwanderer treffen sich um 12.15 Uhr auf dem Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus Ispei und um 12.30 Uhr bei Meise in Sundwig auf dem Parkplatz. Mit Fahrgemeinschaften geht es zum Start und Zielpunkt der Wanderung Richtung Asbeck. Die mittelschwere Wanderung des SGV Frönsberg ist ca. zwölf Kilometer lang und führt über den Bösenberg. Auf der Rückfahrt ist eine Einkehr möglich. Wanderführer ist Jochen Lipproß, 02372/80756. Gäste sind herzlich willkommen.