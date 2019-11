Musik Rudelsingen mit Jini Meyer in der Vorweihnachtszeit

Hemer. Auf die Hobbysängerinnen und -sänger wartet ein besonderes Event. Umzug vom Alten Casino ins Grohe-Forum.

Die Vorfreude steigt. Am Samstag, 14. Dezember, lädt der Sauerlandpark Hemer zum allerersten vorweihnachtlichen Rudelsingen ein. Das Rudelsingen als regelmäßiges Event im Alten Casino ist altbekannt, diesmal aber ist es ein Mitsingabend in einer neuen Location. Gemeinsam mit dem Team Weyland zieht der Laienchor ins Grohe-Forum.

Aktuelle Hits und weihnachtliche Lieder

Dort stehen nicht nur die besten Hits von gestern bis heute auf dem Programm, sondern vor allem auch ganz viele weihnachtliche Songs. Alle, die den Abend gemeinsam mit anderen Hobby-Sängerinnen und Hobbysängern verbringen möchten, dürfen sich auf eine dem Anlass entsprechende Songauswahl freuen. „Wir hoffen, eine neue Tradition beginnen zu können. In vielen Stadien veranstalten Fußball-Vereine große Weihnachtssingen. Damit können und wollen wir uns nicht messen, aber wir wollen mit dem gemeinschaftlichen Rudelsingen einen stimmungsvollen Hemeraner Akzent in der Vorweihnachtszeit setzen“, so Oliver Geselbracht, Eventleiter des Parks.

Mit dabei im Sauerlandpark ist erstmals auch ein echter Stargast: Jini Meyer. Die ehemalige Frontfrau von Luxuslärm ist mittlerweile mit ihrer eigenen Band unterwegs und präsentiert im Grohe-Forum eine kleine Auswahl eigener Songs. Dazu gibt es natürlich auch ein paar weihnachtliche Klänge.

Tickets für das vorweihnachtliche Rudelsingen am Samstag, 14. Dezember, ab 20 Uhr im Sauerlandpark Hemer gibt es bei adticket.de und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer. Diesmal kosten die Tickets 14,90 Euro für alle Erwachsenen, Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren zahlen 9,90 Euro. Für Kinder bis zum einschließlich sechsten Lebensjahr ist der Eintritt frei.

Sauerlandpark spendet für den guten Zweck

Der Sauerlandpark spendet von jeder verkauften Eintrittskarte zwei Euro an verschiedene karitative Einrichtungen. Ein Euro fließt an die „Aktion Lichtblicke“ der NRW-Lokalradios, ein weiterer Euro kommt dem Hemeraner Verein „Iss mit“ zugute.

Beim Rudelsingen im Grohe-Forum handelt es sich um eine Stehplatzveranstaltung.