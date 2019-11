Hemer. In Hemer waren Reifendiebe unterwegs.

Reifendiebe brechen Container auf

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter drei Metallcontainer auf dem Lagerplatz eines Autohauses an der Zeppelinstraße auf. Die Diebe stahlen 36 Winterreifen auf Alu-Felgen sowie vier Sommerreifen auf Felgen. Die Polizei in Hemer fragt nun: Wer kann Hinweise zu den Dieben und das Transportfahrzeug der Täter geben? Hinweise werden unter 02372/90990 entgegengenommen.