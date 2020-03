Regale ohne Klopapier und Mehl

Hemer. Aus Angst vor dem Coronavirus legen manche Bürger Vorräte an. Grohe sagt zum Schutz die Betriebsversammlung ab.

Warum ausgerechnet Klopapier? Das werden sich Kunden und Verkäufer gleichermaßen gefragt haben. Wer in Anbetracht der letzten Rolle im heimischen WC, noch schnell Nachschub fürs Wochenende besorgen musste, der kam mächtig ins Rotieren. In Supermärkten und Drogerien lichteten sich die Regale, zeitweise waren sie komplett leer. Es mussten schon mehrere Märkte angefahren werden, um noch fündig zu werden. Auch Hemeraner Händler beobachteten ab Freitag erste Hamsterkäufe. Aus Angst vor dem Coronavirus denken viele Menschen offenbar darüber nach, für den Ernstfall vorzusorgen und Lebensmittel auf Vorrat zu kaufen. „Es ist der pure Wahnsinn“, berichtete eine Mitarbeiterin über den Andrang.

Haltbare Lebensmittelbesonders gefragt

So dramatisch, wie manche es in den sozialen Medien schilderten, war es jedoch nicht. Leere Toilettenpapier-Regale gab es beispielsweise bei Penny, bei Aldi war haltbare Milch aus, frische gab es dagegen reichlich. Leergefegt war das Regal mit günstigen Nudeln bei Edeka, von anderen Marken gab es jedoch noch eine große Auswahl. Wer unbedingt Linsensuppe in der Dose einlagern wollte, der musste auf Kartoffelsuppe umschwenken. Es sei deutlich mehr gekauft worden, als an vergleichbaren Wochenenden, berichtet Frank Grebenstein von Edeka. Das sei auch nicht auf den Monatswechsel zurückzuführen. Um gut 20 Prozent habe der Verkauf von haltbaren Lebensmitteln seit Freitag zugenommen. Manche Lagerpaletten seien leer. „Ein Ansturm sieht aber anders aus“, relativiert er das Hamstern.

Auch bei Kaufpark in Deilinghofen wurden verstärkt Großeinkäufe beobachtet. Rewe verzeichnete „nicht flächendeckend, aber durchaus bundesweit“ eine erhöhte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln, heißt es auch der Zentrale. Die Warenversorgung für die Rewe-Märke und die konzerneigene Discountkette Penny gestalte sich aber weiter normal. In den sozialen Medien stieß die Einkaufswelle auf viel Unverständnis. „Leute, dreht Ihr jetzt durch“ oder „man kann es auch übertreiben“, lauteten Kommentare.

Kassiererinnen arbeitenmit Handschuhen

Auffällig beim Einkauf war auch, dass einige Kassiererinnen erstmals mit Handschuhen arbeiteten. Für Aufsehen auf dem Hemeraner Wochenmarkt sorgten Bürger, die einen Mundschutz trugen. Auf das Händeschütteln verzichteten viele bewusst.

In vielen Unternehmen wird über Schutzmaßnahmen nachgedacht. So hat Grohe seine für den kommenden Freitag geplante Betriebsversammlung im Grohe-Forum zum Schutz der Mitarbeiter abgesagt. Ein Krankheitsfall in einer Versammlung mit Hunderten Mitarbeitern könnte durch die dann notwendige Quarantäne einen ganzen Betrieb lahmlegen. Auch größere Meetings sollen verschoben werden.