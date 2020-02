Randalierer zertrümmert Möbel und attackiert Polizei

Hemer. Eine Blutspur durch das Haus wies alarmierten Polizeibeamten in Hemer den Weg zu einem Randalierer.

Im Hausflur wiesen Blutspuren den Weg, in der Wohnung war der Lärm zertrümmerten Möbel unüberhörbar: An der Zeppelinstraße in Hemer eskalierte am Montagabend ein Familienstreit. Auch die Polizei bekam die Lage erst durch mehrere Einsatzkräfte in den Griff.

Gegen 23 Uhr wurden Nachbarn aufmerksam auf den lautstarken Streit in einer Wohnung an der Zeppelinstraße und informierten die Polizei. Dort randalierte ein 31-jähriger Mann im Streit mit seiner Frau. Möbel flogen durch die Zimmer und gingen zu Bruch. Mutter und Schwägerin versuchten vergeblich, den Mann zu beruhigen. Sie erlitten bei dem Streit leichte Verletzungen. Die eintreffenden Polizeibeamten folgten einer Blutspur durch den Flur bis zu der Wohnungstür und klopften an. Die Ehefrau öffnete, ihr Mann donnerte die Tür wieder zu und brüllte die Beamten an.

Erst nach einigem Hin und Her konnten vier Polizeibeamte den Randalierer überwältigen, während sich weitere Polizeikräfte um die Angehörigen kümmerten. Die Polizei zog weitere Kräfte hinzu, um der erheblich aufgeheizten Lage Herr zu werden. Die Polizeibeamten nahmen den 31-Jährigen gegen seinen erheblichen Widerstand und unter wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen mit zur Wache nach Iserlohn. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen.

Eine Verständigung mit den Frauen war laut Polizeibericht nur mit Hilfe eines Dolmetschers möglich. Sie lehnten eine Anzeige ab und wollten auch die angebotene Opferhilfe nicht in Anspruch nehmen. Dennoch schrieben die Polizeibeamten eine Reihe von Strafanzeigen gegen den 31-Jährigen: wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und aufgrund eines Drogenfundes auch noch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.